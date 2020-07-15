أخبار عاجلة

8 الصبح - آخر اخبار الفن بتاريخ 18/7/2020 -
8 الصبح - خاص لـ"8 الصبح".. حفيد عملاق الكوميديا عبدالمنعم مدبولي يكشف أسرار جديدة عن حياة جده -
صاحب صورة "طفل اللامبالاة" يكشف أسرار الصورة واكتساحها تريند مواقع التواصل -
صباحك مصري يكشف ملابسات غريبة حول عودة شاب لأسرته بعد وفاته ودفنه قبل 7 أشهر -
"السند": مراكز "الأمر بالمعروف" التوجيهية بكامل جاهزيتها لخدمة الحجاج -
"الأرصاد": رياح وأتربة على المدينة المنوّرة -
الديوان الأميري..أمير الكويت دخل المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية -
بعد إنكار وتهرُّب.. "روحاني": 25 مليون إيراني أُصيبوا بكورونا -
كورونا والسن.. دراسة "مخيفة" تكشف الأكثر عرضة للوفاة -
"صحة الجوف": ألفا متطوع ومتطوعة لمواجهة "كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

سلطنة عمان تسجل 1679 إصابة جديدة بكورونا

Print
سلطنة عمان تسجل 1679 إصابة جديدة بكورونا سلطنة عمان تسجل 1679 إصابة جديدة بكورونا
إجمالي حالات الشفاء في المغرب يبلغ 13666

سلطنة عمان تسجل 1679 إصابة جديدة بكورونا

سجلت سلطنة عمان خلال الـ24 ساعة الماضية، 1679 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة العمانية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس، وصل إلى 61247 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 281 حالة وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 39038 حالات.

من جهة أخرى، سجلت المغرب 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل بذلك عدد المصابين فيها إلى 16181؛ فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 258 بعد الإعلان عن حالة وفاة واحدة جديدة

وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم: عدد حالات الشفاء من المرض وصل إلى 13666 بعد تعافي 224 شخصًا.سلطنة عمان الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن

3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن

8 الصبح - الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في الحضانات

8 الصبح - الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في الحضانات

8 الصبح - تراجع أعداد الإصابات.. الصحة: 703 إصابة جديدة بفيروس كورونا و68 وفاة

8 الصبح - تراجع أعداد الإصابات.. الصحة: 703 إصابة جديدة بفيروس كورونا و68 وفاة

البرازيل تسجل 34177 إصابة جديدة و1163 وفاة إضافية بفيروس كورونا

البرازيل تسجل 34177 إصابة جديدة و1163 وفاة إضافية بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية