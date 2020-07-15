"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح وأتربة مثارة على جازان

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التقلبات الجوية تشمل عدة محافظات حتى 9 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة جازان، تشمل "مدينة جيزان، ومحافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، وبيش، وصامطة، وصبيا، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة".

ونبّهت "الهيئة" بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات "الداير بني مالك، وفيفا، وهروب".

وبيّنت "الهيئة" أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـتاسعة مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية منطقة جازان