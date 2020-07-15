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"الشورى" يطالب "" بطائرات متوسطة وصغيرة لخدمة المناطق الأقل سكاناً

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"الشورى" يطالب "السعودية" بطائرات متوسطة وصغيرة لخدمة المناطق الأقل سكاناً "الشورى" يطالب "" بطائرات متوسطة وصغيرة لخدمة المناطق الأقل سكاناً
دعاها إلى تقييم جدوى الاستمرار بالعمل بنموذجها الإداري الحالي لتحقيق الكفاءة والفعالية

طالب مجلس #الشورى -في قرار أصدره اليوم- المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية ، بمراجعة بنيتها التنظيمية، وتقييم مدى الجدوى في استمرار العمل بنموذجها الإداري الحالي لتحقيق الكفاءة والفعالية بما يتوافق مع التجارب العالمية.

وأكد المجلس على الفقرة الثانية من قراره السابق القاضي بدعم أسطول المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بالطائرات المتوسطة والصغيرة لخدمة المناطق ذات الكثافة السكانية الأقل.

وفي مستهل جلسته العادية الثانية والخمسين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بعد) المنعقدة برئاسة مساعد رئيس المجلس د. يحيى الصمعان، قال المجلس: على المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تجويد وتطوير تقاريرها لتكون أكثر التزاماً بالمادة 29 من نظام مجلس الوزراء وأكثر مواكبة لأفضل الممارسات العالمية لقطاع النقل الجوي.مجلس الشورى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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