بعد غرق 11 شخص بشاطئ النخيل مخاطر نزول شواطئ الإسكندرية في شهر يوليو بسبب الرياح ونصائح مهمة

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8 الصبح - "8 الصبح" في ضيافة أطفال الأسمرات ... حياة جديدة ومستقبل أفضل
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السبت 18 يوليو 2020 11:54 صباحاً
8 الصبح - "8 الصبح Kids"...كيف يرتبط الأطفال من أبناء الجاليات المصرية في الخارج بوطنهم مصر؟
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السبت 18 يوليو 2020 11:54 صباحاً
8 الصبح - نجلة الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي في ضيافة "8 الصبح"
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السبت 18 يوليو 2020 11:53 صباحاً
"الأرصاد": رياح وأتربة على المدينة المنوّرة
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السبت 18 يوليو 2020 11:50 صباحاً
الديوان الأميري..أمير الكويت دخل المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية
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السبت 18 يوليو 2020 11:50 صباحاً
بعد إنكار وتهرُّب.. "روحاني": 25 مليون إيراني أُصيبوا بكورونا
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السبت 18 يوليو 2020 11:50 صباحاً
كورونا والسن.. دراسة "مخيفة" تكشف الأكثر عرضة للوفاة
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السبت 18 يوليو 2020 11:50 صباحاً
"صحة الجوف": ألفا متطوع ومتطوعة لمواجهة "كورونا"
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السبت 18 يوليو 2020 11:50 صباحاً
فتش عن المذابح والسلاح.. "أردوغان" يشعل التناحر بين بلدين ويهدد إحداهما
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السبت 18 يوليو 2020 11:50 صباحاً
"سد النهضة" وخلاف متواصل.. قمة جديدة الثلاثاء لتجنب الخيارات الصعبة
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السبت 18 يوليو 2020 11:50 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
CBC Egypt
بعد غرق 11 شخص بشاطئ النخيل مخاطر نزول شواطئ الإسكندرية في شهر يوليو بسبب الرياح ونصائح مهمة
مصر
CBC Egypt
الأربعاء 15 يوليو 2020 01:22 صباحاً
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