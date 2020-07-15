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نجاح عملية نادرة لإغلاق فتحة بين المريء والرئة بمركز القلب بالقصيم

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نجاح عملية نادرة لإغلاق فتحة بين المريء والرئة بمركز القلب بالقصيم نجاح عملية نادرة لإغلاق فتحة بين المريء والرئة بمركز القلب بالقصيم
المريضة كانت تعاني بسبب التهاب شديد وتجمع صديدي ناتج عن قص المعدة

نجاح عملية نادرة لإغلاق فتحة بين المريء والرئة بمركز القلب بالقصيم

نجح مركز القلب بالقصيم بالتعاون مع وحدة الجهاز الهضمي والمناظير في مستشفى الملك فهد التخصصي في بريدة بإجراء عملية نادرة لمريضة تعاني بسبب التهاب شديد بالرئة وتجمع صديدي ناتج عن مضاعفات عملية قص المعدة، مما أدى إلى وجود قناة وفتحة بين الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي.

وتفصيلاً ..أظهرت الفحوص السريرية والأشعة المقطعية والمنظار العلوي وجود فتحة بين الجهازين وهي من المضاعفات النادرة.

وأخذت المريضة إلى معمل القسطرة القلبية في مركز القلب وعمل منظار وتحديد مكان الفتحة بالصبغة، حيث تمكن الفريق الطبي من إغلاق الفتحة بنجاح وفي وقت قياسي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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