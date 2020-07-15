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3 مهن رئيسية تغيب عن موسم الحج الاستثنائي هذا العام بسبب كورونا

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3 مهن رئيسية تغيب عن موسم الحج الاستثنائي هذا العام بسبب كورونا 3 مهن رئيسية تغيب عن موسم الحج الاستثنائي هذا العام بسبب كورونا
من بينها الكشافة التي كان يتولى العاملون بها إرشاد الحجاج التائهين

3 مهن رئيسية تغيب عن موسم الحج الاستثنائي هذا العام بسبب كورونا

تغيب ثلاث مهن مهمة عن حج هذا العام 1441هـ الاستثنائي في ظل هذا الظرف التاريخي، وما يمرُّ به العالم أجمع من جائحة المستجد التي فتكت بأكثر من نصف مليون وفاة، وأصابت أكثر من 13 مليون حالة على مستوى العالم.

وفي التفاصيل، أولى تلك المهن الثلاث التي ستغيب عن حج هذا العام بسبب ما فرضته جائحة كورونا هي الطوافة، وتُعنى بها المؤسسات التي تقوم بخدمة الحجاج القادمين من خارج ؛ إذ يخدم المطوفون كل عام أكثر من 1.5 مليون حاج قادمين من خارج السعودية، يشرفون على استقبالهم، ويقدمون الخدمات لهم في مكة والمشاعر المقدسة.

وثاني تلك المهن هي مهنة الزمازمة، وهم الذين يقومون بإيصال ماء زمزم للحجاج القادمين من خارج السعودية، سواء عند منافذ الدخول، أو عند مساكنهم في مكة. وإلى جانب ذلك ستغيب مهنة الكشافة التي كانت مهمة العاملين فيها إرشاد الحجاج التائهين بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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