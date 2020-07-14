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"العدل" تنقل مقر انعقاد جلسات محكمة طلخا وجنايات الجيزة ومحكمة السادات - (مستند)
-
السبت 18 يوليو 2020 11:45 صباحاً
وزارة العدل تعقد دورة تدريبية لأعضاء النيابة العامة المرشحين للعمل بالقضاء
-
السبت 18 يوليو 2020 11:44 صباحاً
3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن
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السبت 18 يوليو 2020 11:36 صباحاً
أنا الشاهد: تمثال ضخم لقط فرعوني مصنوع من إعادة تدوير الخردة في مصر
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السبت 18 يوليو 2020 11:32 صباحاً
ملعب ONTime - اللقاء الخاص مع الكابتن عصام عبد الفتاح في ضيافة سيف زاهر
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السبت 18 يوليو 2020 11:27 صباحاً
حريق داخل إحدى أكبر كنائس فرنسا
-
السبت 18 يوليو 2020 11:17 صباحاً
8 الصبح - شركة بريطانية تستبدل الموظفين بآلاف الروبوتات
-
السبت 18 يوليو 2020 11:09 صباحاً
8 الصبح - محافظ البحيرة يتفقد قريتين بعد تطويرهما ضمن مبادرة "حياة كريمة"
-
السبت 18 يوليو 2020 11:09 صباحاً
ترقبوا إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 على اليوم السابع "سجل الآن.. خدمة إلكترونية جديدة لاستخراج
-
السبت 18 يوليو 2020 10:57 صباحاً
بالفيديو.. المحيط "يأكل" الساحل في بلدة أسترالية ويجبر سكانها على ترك بيوتهم
-
السبت 18 يوليو 2020 10:54 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
آثار حريق أنبوب البترول على طريق مصر الاسماعيلية الصحراوى
فيديو
فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 14 يوليو 2020 11:31 مساءً
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