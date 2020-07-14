3 وديات تجهز التعاون للدوري.. و(تاوامبا) يكشف أسباب الغياب

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أعلن نادي التعاون انتظام لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في معسكر داخلي في أحد الفنادق بمدينة بريدة ابتداءً من اليوم وحتى الـ 29 من شهر يوليو الجاري وذلك استعداداً لاستكمال منافسات الموسم الكروي.

وكشف الحساب الرسمي للنادي عبر موقع "تويتر" عن برنامج الفريق خلال المعسكر الإعدادي حيث سيؤدي تمارينه على فترتين صباحية ومسائية إضافة إلى أنه سيخوض ثلاث مواجهات ودية أمام الجبلين والحزم والفيحاء.

من جهة أخرى واصل المهاجم الكاميروني ليندر تاوامبا غيابه عن تدريبات فريقه تحضيراً لاستكمال الموسم حيث رفض الانخراط في التدريبات بسبب خلافات مالية بينه وإدارة النادي.

و كشف المهاجم الكاميروني في تصريحات إعلامية الأسباب التي جعلته يتغيب عن تدريبات الفريق في الفترة الماضية قائلاً: إدارة التعاون لم تفاوضني على تمديد عقدي حتى نهاية الموسم الحالي بل عمدت إلى تفعيل بند في عقدي القديم يتيح لها تمديد العقد موسم كامل.

وقال اللاعب إنه لا يمانع الاستمرار مع التعاون حتى نهاية الموسم الحالي لكنه لن يستمر موسماً آخر مع الفريق.

وأضاف تاوامبا: اتفقت مع إدارة النادي شفهياً في الموسم الأول على إضافة بعض الأمور في عقد إلحاقي مكتوب لكنني لم أستلم أي نسخة من هذا العقد على الرغم من وعدهم لي بتسليم نسخة وقد أكملت الموسم الثاني مع التعاون احتراماً للعقد المكتوب في نسخته الأساسية.