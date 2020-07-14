أخبار عاجلة

"العدل" تنقل مقر انعقاد جلسات محكمة طلخا وجنايات الجيزة ومحكمة السادات - (مستند) -
وزارة العدل تعقد دورة تدريبية لأعضاء النيابة العامة المرشحين للعمل بالقضاء -
3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن -
أنا الشاهد: تمثال ضخم لقط فرعوني مصنوع من إعادة تدوير الخردة في مصر -
ملعب ONTime - اللقاء الخاص مع الكابتن عصام عبد الفتاح في ضيافة سيف زاهر -
حريق داخل إحدى أكبر كنائس فرنسا -
8 الصبح - شركة بريطانية تستبدل الموظفين بآلاف الروبوتات -
8 الصبح - محافظ البحيرة يتفقد قريتين بعد تطويرهما ضمن مبادرة "حياة كريمة" -
ترقبوا إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 على اليوم السابع "سجل الآن‎.. خدمة إلكترونية جديدة لاستخراج -
بالفيديو.. المحيط "يأكل" الساحل في بلدة أسترالية ويجبر سكانها على ترك بيوتهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الحميدي " يستقبل وفد "بلدي ظهران الجنوب " ويناقش زيادة دعم مشاريع البلدية

Print
في مقدمتها مشروعات درء أخطار السيول والحدائق والسفلتة

ناقش أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي خلال استقباله اليوم رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة ظهران الجنوب زيادة الدعم المقدم للاعتمادات المالية لمشاريع البلدية، وفي مقدمتها مشاريع درء أخطار السيول والحدائق والسفلتة بالإضافة إلى دعم البلدية بالكوادر الفنية.

وأكد "الحميدي " بأن هذه المطالبات حق مشروع ومحل تقدير، مشيراً إلى أن البلدية والأمانة قد وضعت لخدمة المواطن ونشعر بهمومهم ومطالبهم وهي محل الاهتمام من البلدية والأمانة، مشيداً في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة التي يقوم بها رئيس البلدية والعاملون بها وفق ما لديهم من إمكانيات متاحة واعتمادات بهذا الشأن.

وأشار "الحميدي " إلى أن الأمانة تنظر لكافة بلديات المنطقة بمنظور واحد وأن هدف خطط الأمانة بأن تكون التنمية شاملة وبالتساوي في كافة المحافظات وذلك لتحقيق التنمية والتطور على مستوى المنطقة.

وقال رئيس المجلس البلدي عوض فرحان آل المؤنس الوادعي إن محور مشروع مبنى البلدية سوف ينفذ في موقعه المقرر بجوار المبنى الحالي وفق تصاميم المشهد الحضري، مؤكداً أن دعم مركز الغايل بجميع الخدمات البلدية أخذ حيزاً كبيراً من نقاش المجلس.

وأوضح الوادعي ان المجلس سلم أمين عسير حزمة من المطالبات للمواطنين، مشدداً إلى أن مساحة نطاق خدمات البلدية كبير، إضافة إلى حاجتهم لدعم الأمانة حتى يتمكنون من تلبية كافة الاحتياجات في المحافظة.

يشار إلى أنه حضر الاجتماع وكيل الأمين لشؤون البلديات المهندس عبدالله المصلح ورئيس بلدية ظهران الجنوب عوض سعيد آل سياف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"المواصفات" تنظّم برنامجاً تدريبياً عن مكونات البنية التحتية للجودة.. غداً

"المواصفات" تنظّم برنامجاً تدريبياً عن مكونات البنية التحتية للجودة.. غداً

لم يكن "أوباما" و"كيم كاردشيان" فقط.. مفاجأت عن "قراصنة حسابات المشاهير"

لم يكن "أوباما" و"كيم كاردشيان" فقط.. مفاجأت عن "قراصنة حسابات المشاهير"

77 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة.. أمريكا تواصل الحصيلة القياسية لليوم الثالث

77 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة.. أمريكا تواصل الحصيلة القياسية لليوم الثالث

كورونا.. أول مليون إصابة عالميًّا استغرقت 3 أشهر والأخيرة في 100 ساعة فقط

كورونا.. أول مليون إصابة عالميًّا استغرقت 3 أشهر والأخيرة في 100 ساعة فقط

شبكة عيون الإخبارية