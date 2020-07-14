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حصيلة "كورونا" في العالم.. 13.19 مليون مصاب و572.945 وفاة

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حصيلة "كورونا" في العالم.. 13.19 مليون مصاب و572.945 وفاة حصيلة "كورونا" في العالم.. 13.19 مليون مصاب و572.945 وفاة
أمريكا تتصدر الدول المنكوبة تليها البرازيل

حصيلة

أظهر إحصاء لـ"رويترز"، اليوم (الثلاثاء)، أن أكثر من 13.19 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 572.945 شخصاً توفوا جراء الفيروس.

وسُجِلت إصابات الفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر (كانون الأول) عام 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة، مسجلة 135448 حالة وفاة وثلاثة ملايين و384028 حالة إصابة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 72833 حالة وفاة ومليون و884967 حالة إصابة، فيما احتلت الهند المركز الثالث مسجلة 23727 حالة وفاة و906752 حالة إصابة.

وحلت في المركز الرابع مسجلة 11614 حالة وفاة و739947 حالة إصابة.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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