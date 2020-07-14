أخبار عاجلة

3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن -
أنا الشاهد: تمثال ضخم لقط فرعوني مصنوع من إعادة تدوير الخردة في مصر -
ملعب ONTime - اللقاء الخاص مع الكابتن عصام عبد الفتاح في ضيافة سيف زاهر -
حريق داخل إحدى أكبر كنائس فرنسا -
8 الصبح - شركة بريطانية تستبدل الموظفين بآلاف الروبوتات -
8 الصبح - محافظ البحيرة يتفقد قريتين بعد تطويرهما ضمن مبادرة "حياة كريمة" -
ترقبوا إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 على اليوم السابع "سجل الآن‎.. خدمة إلكترونية جديدة لاستخراج -
بالفيديو.. المحيط "يأكل" الساحل في بلدة أسترالية ويجبر سكانها على ترك بيوتهم -
8 الصبح - الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في الحضانات -
8 الصبح - لأول مرة.. العلماء يتمكنون من رؤية حركة الـDNA بالخلايا بفضل باحث مصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

فشل مفاوضات سد النهضة بين والسودان وإثيوبيا

Print
فشل مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا فشل مفاوضات سد النهضة بين والسودان وإثيوبيا
بعد 12 جلسة توسط فيها الاتحاد الأفريقي

فشل مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا

فشلت وإثيوبيا والسودان في التوصل لاتفاق في جولة جديدة من المحادثات، التي يستضيفها الاتحاد الأفريقي حول تنظيم تدفق من السد العملاق الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، وأعلنت ذلك الدول الثلاث، وفقاً لما أوردت "رويترز" اليوم (الثلاثاء).

وذكرت وزارة الخارجية الإثيوبية أن "المطالب التي لا تتغير والمطالب الإضافية والزائدة من مصر والسودان حالت دون التوصل لاتفاق بختام جولة المفاوضات".

ولم تعلن تفاصيل، لكنها أضافت أن إثيوبيا مستعدة لإظهار المرونة مع استمرار المحادثات.

وكان الاتحاد الأفريقي بدأ جهود وساطته قبل أسبوعين، والتي تضمنت إحدى عشرة جلسة عبر الإنترنت لكسر الجمود حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، الذي تكلف بناؤه أربعة مليارات دولار.

ويمثل السد حجر الأساس الذي تبني عليه إثيوبيا طموحها في أن تصبح أكبر دولة مصدرة للكهرباء في أفريقيا. لكنه، في الوقت ذاته، يشعل المخاوف في القاهرة من الضغط على إمدادات المياه الشحيحة أصلا من النيل، التي يعتمد عليها أكثر من 100 مليون نسمة بشكل شبه كامل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أنا الشاهد: تمثال ضخم لقط فرعوني مصنوع من إعادة تدوير الخردة في مصر

أنا الشاهد: تمثال ضخم لقط فرعوني مصنوع من إعادة تدوير الخردة في مصر

8 الصبح - لأول مرة.. العلماء يتمكنون من رؤية حركة الـDNA بالخلايا بفضل باحث مصري

8 الصبح - لأول مرة.. العلماء يتمكنون من رؤية حركة الـDNA بالخلايا بفضل باحث مصري

8 الصبح - الرئيس السيسي يؤكد لرئيس جنوب أفريقيا رفض مصر الإجراءات المنفردة بشأن سد النهضة

8 الصبح - الرئيس السيسي يؤكد لرئيس جنوب أفريقيا رفض مصر الإجراءات المنفردة بشأن سد النهضة

ملعب ONTime - حسن المستكاوي:صلاح هيلعب مع المنتخب بمزاج هادي لما إدارة الكرة في مصر تتعامل بإحترافية

ملعب ONTime - حسن المستكاوي:صلاح هيلعب مع المنتخب بمزاج هادي لما إدارة الكرة في مصر تتعامل بإحترافية

شبكة عيون الإخبارية