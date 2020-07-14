أخبار عاجلة

3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن -
أنا الشاهد: تمثال ضخم لقط فرعوني مصنوع من إعادة تدوير الخردة في مصر -
ملعب ONTime - اللقاء الخاص مع الكابتن عصام عبد الفتاح في ضيافة سيف زاهر -
حريق داخل إحدى أكبر كنائس فرنسا -
8 الصبح - شركة بريطانية تستبدل الموظفين بآلاف الروبوتات -
8 الصبح - محافظ البحيرة يتفقد قريتين بعد تطويرهما ضمن مبادرة "حياة كريمة" -
ترقبوا إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 على اليوم السابع "سجل الآن‎.. خدمة إلكترونية جديدة لاستخراج -
بالفيديو.. المحيط "يأكل" الساحل في بلدة أسترالية ويجبر سكانها على ترك بيوتهم -
8 الصبح - الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في الحضانات -
8 الصبح - لأول مرة.. العلماء يتمكنون من رؤية حركة الـDNA بالخلايا بفضل باحث مصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمانة جدة تُغلق 93 محلًّا تجاريًّا مخالفًا للبروتوكولات الوقائية

Print
بعد رصدها من قبل مراقبي البلديات

أمانة جدة تُغلق 93 محلًّا تجاريًّا مخالفًا للبروتوكولات الوقائية

أغلقت أمانة محافظة جدة 93 محلًّا تجاريًّا بأنشطة متنوعة مخالفًا للبروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني؛ أنه بعد صدور قرار رفع منع التجول والسماح لجميع الأنشطة بممارسة أعمالها، قامت الأمانة بتكثيف جهودها الرقابية في نطاق ١٩ بلدية فرعية والإدارات التابعة لها على جميع المحلات والأنشطة التجارية، وبخاصة محلات صوالين الحلاقة والتزيين النسائي التي تعاود نشاطها بعد إغلاقها طوال الفترة الماضية؛ حيث تم تكليف المراقبين بالتأكد من الالتزام بالبروتوكولات الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأكد المهندس الزهراني حرص أمانة محافظة جدة على ضرورة التزام المنشآت التجارية، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاعات ذات الاختصاص، عبر تطبيق "البروتوكولات" الوقائية المعتمدة؛ ومنها إجراءات التباعد الجسدي والالتزام بارتداء الكمامة والقفازات والقيام بالتعقيم والتطهير المستمر للمنشأة وتوفير وسائل التعقيم والاحتراز الوقائي لمرتاديها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"المواصفات" تنظّم برنامجاً تدريبياً عن مكونات البنية التحتية للجودة.. غداً

"المواصفات" تنظّم برنامجاً تدريبياً عن مكونات البنية التحتية للجودة.. غداً

لم يكن "أوباما" و"كيم كاردشيان" فقط.. مفاجأت عن "قراصنة حسابات المشاهير"

لم يكن "أوباما" و"كيم كاردشيان" فقط.. مفاجأت عن "قراصنة حسابات المشاهير"

77 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة.. أمريكا تواصل الحصيلة القياسية لليوم الثالث

77 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة.. أمريكا تواصل الحصيلة القياسية لليوم الثالث

كورونا.. أول مليون إصابة عالميًّا استغرقت 3 أشهر والأخيرة في 100 ساعة فقط

كورونا.. أول مليون إصابة عالميًّا استغرقت 3 أشهر والأخيرة في 100 ساعة فقط

شبكة عيون الإخبارية