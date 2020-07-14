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رازفان: مع الهلال حققت الأفضل.. لا أفكر في الرحيل حاليًّا

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رازفان: مع الهلال حققت الأفضل.. لا أفكر في الرحيل حاليًّا رازفان: مع الهلال حققت الأفضل.. لا أفكر في الرحيل حاليًّا
بعد اختياره ضمن أفضل 10 مدربين في العالم

رازفان: مع الهلال حققت الأفضل.. لا أفكر في الرحيل حاليًّا

أكد المدير الفني لفريق الهلال الكروي الأول، الروماني رازفان لوشيسكو؛ اعتزازه بمسيرته الحالية مع الهلال، التي جعلته ضمن أفضل 10 مدربين في العالم بالأرقام والإحصاءات.

وقال لوشيسكو في مقابلة مع موقع "سبورتيفا" الروماني، الاثنين: "بالتأكيد لدي شغف التدريب في بلادي، لكن كلما كنت أدرب في مستويات مرتفعة فإنني لن أعود في الفترة الراهنة".


وأضاف المدرب: "مع باوك حققت إنجازات مهمة، وفزت مؤخراً مع الهلال بلقب دوري أبطال آسيا، ليتم وضعي مع أفضل 10 مدربين في العالم وفق الإحصاءات، جنبًا لجنب مع الأسماء الكبيرة في عالم التدريب".


واعترف رازفان بأن هناك شائعات تتحدث حول إمكانية تدريبه فريق كلوج الروماني، لكنه يحترم مدربه وطريقته ولا يفكر إطلاقاً في العودة خلال الموسم المقبل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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