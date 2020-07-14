أخبار عاجلة

3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن -
أنا الشاهد: تمثال ضخم لقط فرعوني مصنوع من إعادة تدوير الخردة في مصر -
ملعب ONTime - اللقاء الخاص مع الكابتن عصام عبد الفتاح في ضيافة سيف زاهر -
حريق داخل إحدى أكبر كنائس فرنسا -
8 الصبح - شركة بريطانية تستبدل الموظفين بآلاف الروبوتات -
8 الصبح - محافظ البحيرة يتفقد قريتين بعد تطويرهما ضمن مبادرة "حياة كريمة" -
ترقبوا إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 على اليوم السابع "سجل الآن‎.. خدمة إلكترونية جديدة لاستخراج -
بالفيديو.. المحيط "يأكل" الساحل في بلدة أسترالية ويجبر سكانها على ترك بيوتهم -
8 الصبح - الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في الحضانات -
8 الصبح - لأول مرة.. العلماء يتمكنون من رؤية حركة الـDNA بالخلايا بفضل باحث مصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

نائب أمير الجوف يبحث مع رئيس نادي سباقات الخيل تطوير الفروسية

Print
بما يتوافق مع المعايير العالمية

نائب أمير الجوف يبحث مع رئيس نادي سباقات الخيل تطوير رياضة الفروسية

بحث الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية في المنطقة، سبل تطوير الفروسية بمنطقة الجوف وتلبية تطلعات أبناء المنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع نائب أمير منطقة الجوف من مكتبه بالإمارة اليوم، عبر الاتصال المرئي، مع الأمير بندر بن خالد الفيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل؛ حيث بحثا الرفع من مستوى ميادين السباقات بالمنطقة، بما يتوافق مع المعايير المحلية والعالمية، وتطلعات ملاك وهواة هذه الرياضة العريقة.

كما استعرضا عددًا من الموضوعات الخاصة بإمكانية استثمار المواقع المميزة للميادين من أجل المساهمة في تقديم خدمات متميزة ونوعية لملاك الخيل لتسهم في تطوير وتنظيم السباقات.

ونوّه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين وأمير المنطقة المتواصل، لسباقات الخيل في المملكة والحفاظ على هذه الرياضة العريقة؛ مؤكدًا أن ميادين منطقة الجوف ستشهد خلال الفترة القادمة تطورًا -بإذن الله- بما يحقق تطلعات أبناء المنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
8 الصبح - آخر اخبار الرياضة بتاريخ 18/7/2020

8 الصبح - آخر اخبار الرياضة بتاريخ 18/7/2020

8 الصبح - آخر اخبار الرياضة بتاريخ 17/7/2020

8 الصبح - آخر اخبار الرياضة بتاريخ 17/7/2020

ملعب ONTime - لقاء حصري مع حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات وحديث خاص عن عودة الرياضة في في مصر

ملعب ONTime - لقاء حصري مع حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات وحديث خاص عن عودة الرياضة في في مصر

8 الصبح - أخر أخبار الرياضة بتاريخ 16-7-2020

8 الصبح - أخر أخبار الرياضة بتاريخ 16-7-2020

شبكة عيون الإخبارية