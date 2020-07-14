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ملحقية بالقاهرة تبحث آلية قبول الطلبة للعام الجامعي الجديد

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ملحقية السعودية بالقاهرة تبحث آلية قبول الطلبة للعام الجامعي الجديد ملحقية بالقاهرة تبحث آلية قبول الطلبة للعام الجامعي الجديد
وفق النسب المعتمدة من وزارة التعليم في المملكة

ملحقية السعودية بالقاهرة تبحث آلية قبول الطلبة للعام الجامعي الجديد

بحثت الملحقية الثقافية بسفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية العربية مع الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين آلية قبول الطلبة السعوديين للعام الجامعي 2020/2021 وفق النسب المعتمدة من وزارة التعليم في المملكة، وكيفية تسليم ملفات الطلبة السعوديين، ومناقشة أوضاع الطلبة الذين لم يؤدوا الاختبارات النهائية لسفرهم وتوقف حركة الطيران بسبب جائحة المستجد (كوفيد 19)، وكذلك تفعيل التعاون المشترك بين الملحقية وإدارة الوافدين .

جاء ذلك خلال لقاء الملحق الثقافي الدكتور خالد بن عبدالله النامي بمكتبة اليوم برئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين الدكتورة رشا كمال.

ونوه الدكتور "النامي" بالتطور الملحوظ الذي تقدمه الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، والذي يخدم الطلبة السعوديين الدارسين في مصر بما يساعدهم في المسيرة التعليمية والعلمية، فيما أثنت رئيس إدارة الوافدين على دور الملحقية الثقافية المميز في دعم الطلاب الوافدين السعوديين في جميع النواحي وتذليل جميع معوقات اندماجهم في الجامعة وتحصيلهم الدراسي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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