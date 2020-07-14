إحالة اللبناني نيشان للمحكمة بعد إهانته الشعب التركي وأردوغان

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جي بي سي نيوز:- أحالت النيابة العامة في بيروت، الإعلامي اللبناني، نيشان ديرهاروتيونيان، إلى المحاكمة، بعد إساءته بشكل متعمد لتركيا وشعبها، ورئيسها رجب طيب أردوغان.

وحددت النيابة الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل موعدا لبدء محاكمة نيشان.

وكان نيشان خلال إحدى حلقات برنامجه "أنا هيك" على فضائية "الجديد" اللبنانية، وصف الرئيس التركي، بـ"العثماني الخبيث".

وأعلنت الخارجية اللبنانية أنها وجهت كتابا إلى وزارة الإعلام اللبنانية لاتخاذ قرار مناسب بشأن الإساءة لتركيا ورئيسها خلال برنامج تلفزيوني ، بحسب "عربي21" .

وقالت الخارجية في بيان لها، إن السلطات التركية أدانت ما جاء في الحلقة، وطالبت بـ"تدخل السلطات المختصة لضمان احترام الأصول على منصات وسائل الإعلام اللبنانية، ولا سيما كرامة الدولة التركية ممثلة برئيسها".

وكان نيشان هاجم الجمعة، أردوغان، بسبب مرسوم تحويل متحف "آيا صوفيا" إلى مسجد، وفتحه أمام المصلين يوم 24 تموز/ يوليو الجاري، مصرا على استخدام كلمة "خبيث" في حديثه عن الرئيس التركي.

وكان نيشان أطلق شتائم على أردوغان، وشعبه، وجميع العثمانيين.

وقال: "ابن مليون خبيث، أردوغان والنظام والعثمانيين، والأتراك".

وأثار "نيشان" جدلا واسعا، إذ أبدى مغردون أتراك وعرب استياءهم الشديد من إطلاق الإعلامي اللبناني شتائم على الشعب التركي كاملا دون استثناء.

وطالب مغردون السلطات اللبنانية بمحاسبة "نيشان" على شتائمه وتحريضه "العنصري" ضد الأتراك.