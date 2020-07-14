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بعد أربعة أيام من تغيُّبه.. أحد قرّاء "سبق" يعثر على المفقود "العرياني"

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بعد أربعة أيام من تغيُّبه.. أحد قرّاء "سبق" يعثر على المفقود "العرياني" بعد أربعة أيام من تغيُّبه.. أحد قرّاء "سبق" يعثر على المفقود "العرياني"
بعد تعطُّل سيارته على طريق "الخواجات"

بعد أربعة أيام من تغيُّبه.. أحد قرّاء

عثر اليوم أحد قرّاء "سبق" على المواطن عبدالله إبراهيم العرياني، على طريق الخواجات، متوقفًا على الطريق بعد أن تعطّلت مركبته، وذلك بعد اختفائه من منزله صباح يوم الجمعة الماضية.

وأوضح شقيقه "محمد" أنه "تم العثور عليه اليوم بطريق الخواجات بعد أن تواصل معه شخص أفاد بالعثور عليه على الطريق متوقفًا عند سيارته المتعطّلة، وأنه شاهد إعلان فقدانها في "سبق" وعدد من مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف: "حضرت فوراً للموقع، وبالفعل ووجدته، ووضعه الصحي جيد"، معرباً عن شكره لكل من تواصل معه وأسهم في العثور على شقيقه "محمد"، منوهًا إلى دور "سبق" في المساهمة في عودة شقيقه.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة العرضيات وذوو المفقود الأربعيني عبدالله إبراهيم العرياني، قد كثّفوا الجهود للبحث عنه بعدما فُقد صباح يوم الجمعة الماضية بقرية المبنى العرضيات.

وأشار شقيق المفقود في وقت سابق، إلى أنه تم البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات، مشيرًا إلى أن شقيقه يعاني اعتلالات نفسية ويقود سيارة من نوع كامري 2002 خضراء اللون.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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