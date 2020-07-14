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إيران تُعدم أحد مواطنيها بتهمة بيع معلومات حساسة لأمريكا

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إيران تُعدم أحد مواطنيها بتهمة بيع معلومات حساسة لأمريكا إيران تُعدم أحد مواطنيها بتهمة بيع معلومات حساسة لأمريكا
"أصغري" عَمِل في وزارة الدفاع

إيران تُعدم أحد مواطنيها بتهمة بيع معلومات حساسة لأمريكا

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم (الثلاثاء)، عن إعدام موظف سابق بوزارة الدفاع، بتهمة بيع معلومات لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي.آي.إيه".

وذكر المتحدث باسم القضاء غلام حسين إسماعيلي، أن رضا أصغري كان خلال سنوات عمله الأخيرة بالوزارة، على صلة بالوكالة الأمريكية، وباع معلومات عن برنامج الصواريخ الإيراني؛ وفقًا لـ"رويترز".

وبيّن "إسماعيلي" أن "أصغري" تَقَاعد عن العمل بالوزارة قبل أربع سنوات، وأُعدم الأسبوع الماضي.

وأشار المتحدث إلى أن حُكمًا بإعدام محمود موسوي مجد، وهو إيراني متهم بالتجسس لصالح المخابرات الأمريكية والإسرائيلية، ضِمن أحكام أخرى لم تنفذ بعد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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