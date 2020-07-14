أخبار عاجلة

3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن -
أنا الشاهد: تمثال ضخم لقط فرعوني مصنوع من إعادة تدوير الخردة في مصر -
ملعب ONTime - اللقاء الخاص مع الكابتن عصام عبد الفتاح في ضيافة سيف زاهر -
حريق داخل إحدى أكبر كنائس فرنسا -
8 الصبح - شركة بريطانية تستبدل الموظفين بآلاف الروبوتات -
8 الصبح - محافظ البحيرة يتفقد قريتين بعد تطويرهما ضمن مبادرة "حياة كريمة" -
ترقبوا إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 على اليوم السابع "سجل الآن‎.. خدمة إلكترونية جديدة لاستخراج -
بالفيديو.. المحيط "يأكل" الساحل في بلدة أسترالية ويجبر سكانها على ترك بيوتهم -
8 الصبح - الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في الحضانات -
8 الصبح - لأول مرة.. العلماء يتمكنون من رؤية حركة الـDNA بالخلايا بفضل باحث مصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"العليا الأمريكية" تقضي باستمرار تنفيذ عقوبة الإعدام

Print
"العليا الأمريكية" تقضي باستمرار تنفيذ عقوبة الإعدام "العليا الأمريكية" تقضي باستمرار تنفيذ عقوبة الإعدام
بعد يوم من تأجيل قاضية 4 أحكام

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، بالسماح بتنفيذ أول مجموعة من عقوبات الإعدام الاتحادية في 17 عامًا، مبطلة بذلك أمرًا قضائيًّا بتعليقها انتظارًا لنتيجة الطعون على استمرار البروتوكول الحكومي للإعدام بطريق الحقن.

وأمرت القاضية تانيا تشوتكان من المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن، أمس، وزارة العدل بتأجيل تنفيذ أربعة أحكام إعدام مقررة في يوليو (تموز) وأغسطس (آب).

وأصدرت "تشوتكان" أمرها قبل أقل من سبع ساعات من إعدام دانيال لي في مدينة تير هوت بولاية إنديانا، وأيدت محكمة استئناف أمريكية الحكم لاحقًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"المواصفات" تنظّم برنامجاً تدريبياً عن مكونات البنية التحتية للجودة.. غداً

"المواصفات" تنظّم برنامجاً تدريبياً عن مكونات البنية التحتية للجودة.. غداً

لم يكن "أوباما" و"كيم كاردشيان" فقط.. مفاجأت عن "قراصنة حسابات المشاهير"

لم يكن "أوباما" و"كيم كاردشيان" فقط.. مفاجأت عن "قراصنة حسابات المشاهير"

77 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة.. أمريكا تواصل الحصيلة القياسية لليوم الثالث

77 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة.. أمريكا تواصل الحصيلة القياسية لليوم الثالث

كورونا.. أول مليون إصابة عالميًّا استغرقت 3 أشهر والأخيرة في 100 ساعة فقط

كورونا.. أول مليون إصابة عالميًّا استغرقت 3 أشهر والأخيرة في 100 ساعة فقط

شبكة عيون الإخبارية