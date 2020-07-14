أخبار عاجلة

3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن -
أنا الشاهد: تمثال ضخم لقط فرعوني مصنوع من إعادة تدوير الخردة في مصر -
ملعب ONTime - اللقاء الخاص مع الكابتن عصام عبد الفتاح في ضيافة سيف زاهر -
حريق داخل إحدى أكبر كنائس فرنسا -
8 الصبح - شركة بريطانية تستبدل الموظفين بآلاف الروبوتات -
8 الصبح - محافظ البحيرة يتفقد قريتين بعد تطويرهما ضمن مبادرة "حياة كريمة" -
ترقبوا إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 على اليوم السابع "سجل الآن‎.. خدمة إلكترونية جديدة لاستخراج -
بالفيديو.. المحيط "يأكل" الساحل في بلدة أسترالية ويجبر سكانها على ترك بيوتهم -
8 الصبح - الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في الحضانات -
8 الصبح - لأول مرة.. العلماء يتمكنون من رؤية حركة الـDNA بالخلايا بفضل باحث مصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ليبيا: ارتفاع حالات الشفاء من "كورونا" في بنغازي إلى 43

Print
ليبيا: ارتفاع حالات الشفاء من "كورونا" في بنغازي إلى 43 ليبيا: ارتفاع حالات الشفاء من "كورونا" في بنغازي إلى 43
من ضمن 56 إصابة دخلت المستشفى منذ بدء ظهور الفيروس

ليبيا: ارتفاع حالات الشفاء من

أعلن مدير مكتب الإعلام بمستشفى الهواري العام ببنغازي شرق ليبيا، هاني العريبي، اليوم، خروج رجل كان مصابًا بفيروس كورونا المستجد من المستشفى بعد تمام شفائه؛ مما يرفع حصيلة التعافي من الفيروس داخل المستشفى إلى 43 حالة.

وقال العريبي في بيان اليوم إن الرجل ج تلقى الخدمات الطبية اللازمة من قبل الطاقم الطبي الخاص بالمستشفى.


وفي وقت سابق اليوم، أعلن العريبي خروج طفلة كانت مصابة بفيروس «كورونا المستجد» من المستشفى بعد تمام شفائها؛ مما يرفع حصيلة المتعافين من الفيروس بالمستشفى إلى 43 حالة من ضمن 56 حالة إصابة دخلت المستشفى منذ بدء ظهور الفيروس في ليبيا في مارس الماضي. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن

3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن

8 الصبح - الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في الحضانات

8 الصبح - الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في الحضانات

8 الصبح - تراجع أعداد الإصابات.. الصحة: 703 إصابة جديدة بفيروس كورونا و68 وفاة

8 الصبح - تراجع أعداد الإصابات.. الصحة: 703 إصابة جديدة بفيروس كورونا و68 وفاة

البرازيل تسجل 34177 إصابة جديدة و1163 وفاة إضافية بفيروس كورونا

البرازيل تسجل 34177 إصابة جديدة و1163 وفاة إضافية بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية