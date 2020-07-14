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شاهد.. الغبار يُسقط إشارة مرورية بالطريق الدولي بيش - الدرب

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فيما باشرت على الفور دوريات المرور لاتخاذ الإجراءات

شاهد.. الغبار يُسقط إشارة مرورية بالطريق الدولي بيش - الدرب

تسبّب الغبار الشديد الذي تشهده منطقة جازان، في سقوط إشارة مرورية على الطريق الدولي الرابط بين محافظتَي بيش والدرب، فيما لم ينتج عن سقوطها حتى هذا الوقت.

وسقطت إشارة مسلية بمحافظة بيش قرب المستشفى العام، وقد باشرت على الفور دوريات المرور لاتخاذ الإجراءات.

يشار إلى أن منطقة جازان تشهد لليوم الثاني على التوالي رياحًا سطحية مثيرة للغبار الشديد وتحدّ من الرؤية بشكل كبير في عدد من المواقع المفتوحة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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