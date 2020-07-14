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بمقدار 7 ملايين برميل يوميًّا.. "أوبك" تتوقع ارتفاعًا قياسيًّا على النفط في 2021

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بمقدار 7 ملايين برميل يوميًّا.. "أوبك" تتوقع ارتفاعًا قياسيًّا على النفط في 2021 بمقدار 7 ملايين برميل يوميًّا.. "أوبك" تتوقع ارتفاعًا قياسيًّا على النفط في 2021
افترضت السيطرة على "كورونا"

بمقدار 7 ملايين برميل يوميًّا..

خلصت منظمة البلدان المصدّرة للبترول "أوبك" في تقريرها الشهري، إلى أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمستوى قياسي يبلغ سبعة ملايين برميل يوميًّا في 2021، مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة ، لكنه سيظل أقل من مستويات 2019؛ بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم (الثلاثاء).

وبنت "أوبك" تقريرها على افتراض احتواء "كوفيد-19" خاصة في الاقتصادات الكبيرة؛ مما يسمح بتعافي الاستهلاك الخاص للأسر، والاستثمار بدعم من إجراءات تحفيز ضخمة اتخذت لمكافحة الجائحة.

وأشارت المنظمة إلى أن التوقعات تفترض عدم تحقق المزيد من المخاطر في الاتجاه النزولي في 2021؛ مثل التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة، وارتفاع مستويات الدين أو حدوث موجة ثانية من حالات العدوى بـ"كورونا".

وهذا هو أول تقرير تصدره "أوبك" لتوقعاتها بشأن أسواق النفط في العام المقبل.النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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