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"الإسلامية": جهود الأزهر في خدمة الإسلام ونشر الوسطية محل تقدير

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"الإسلامية": جهود الأزهر في خدمة الإسلام ونشر الوسطية محل تقدير "الإسلامية": جهود الأزهر في خدمة الإسلام ونشر الوسطية محل تقدير
خلال تغريدتين كشفت عن تنسيق للتعاون البنّاء في خدمة المسلمين

نوهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى الدور الذي يقوم به الأزهر الشريف في خدمة الإسلام ونشر تعاليمه السمحة وقيم الوسطية والاعتدال، مشيرة إلى أن ما تقدمه هذه المؤسسة العريقة التي تجاوز عمرها ألف عام هو محل تقدير واعتزاز كل المسلمين والعرب.

جاء ذلك في تغريدتين بثتهما اليوم وزارة الشؤون الإسلامية عبر حسابها الرسمي بمنصة تويتر، أكدت خلالهما على أنها تعمل على التنسيق مع مختلف المؤسسات الإسلامية بالعالم وفي مقدمتها الأزهر الشريف؛ لتبادل التجارب وتفعيل الشراكات، والتعاون البنّاء الذي يخدم الإسلام والمسلمين.

واختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد التغريدتين بالتأكيد على أن التنسيق الدائم يأتي اتساقاً مع رسالة وزارة الشؤون الإسلامية في نشر الوسطية والاعتدال، والتحذير من الغلوّ والتطرُّف وفق المرتكزات التي قامت عليها المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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