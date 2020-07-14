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فروع الموارد والتنمية بالرياض تنفّذ أكثر من 250 حملة وقائية

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شملت تعقيم مبانٍ وتوفير مطهرات فعالة ضد كورونا

فروع الموارد والتنمية بالرياض تنفّذ أكثر من 250 حملة وقائية

بلغ عدد الحملات والمبادرات الوقائية التي نفذها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض والمكاتب والدور والمراكز التابعة له، منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرّتها الدولة للوقاية من المستجدّ أكثر من 250 حملة ومبادرة، بالإضافة إلى عمليات التعقيم والتطهير اليومي المعتادة.

وشملت هذه الحملات والمبادرات تعقيم وتطهير جميع أرجاء المباني، بما فيها من مكاتب ومرافق وساحات خارجية وتعقيم الأجهزة المكتبية والطبية والكهربائية بواسطة أفضل أجهزة الرذاذ والتضبيب الحراري، مع استخدام المطهرات الآمنة صحيًّا ذات الأثر الفعّال في مكافحة انتشار الفيروس، بالإضافة إلى توزيع أدوات المستلزمات الوقائية على جميع المستهدفين منها.

وقال مدير عام فرع الموارد والتنمية بالرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي: إن "جميع هذه الحملات والمبادرات مستمرة، وتتم وفق آلية مجدولة ومنظمة لتتناسب مع ظروف كافة الفئات المستفيدة من خدمات الوزارة والكادر الوظيفي العامل معهم؛ تنفيذًا لتوجيهات الدولة حفظها الله بتوفير أعلى مستويات الحماية والسلامة لكافة أفراد المجتمع".

فروع الموارد والتنمية بالرياض تنفّذ أكثر من 250 حملة وقائية

فروع الموارد والتنمية بالرياض تنفّذ أكثر من 250 حملة وقائية

فروع الموارد والتنمية بالرياض تنفّذ أكثر من 250 حملة وقائية

فروع الموارد والتنمية بالرياض تنفّذ أكثر من 250 حملة وقائية

فروع الموارد والتنمية بالرياض تنفّذ أكثر من 250 حملة وقائية

فروع الموارد والتنمية بالرياض تنفّذ أكثر من 250 حملة وقائية

فروع الموارد والتنمية بالرياض تنفّذ أكثر من 250 حملة وقائية

فروع الموارد والتنمية بالرياض تنفّذ أكثر من 250 حملة وقائية

فروع الموارد والتنمية بالرياض تنفّذ أكثر من 250 حملة وقائية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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