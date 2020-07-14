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‫ بدء تأهيل المستثمرين للمرحلة الثانية من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق

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‫ بدء تأهيل المستثمرين للمرحلة الثانية من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق ‫ بدء تأهيل المستثمرين للمرحلة الثانية من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق

‫ بدء تأهيل المستثمرين للمرحلة الثانية من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب والمركز الوطني للتخصيص عن البدء بتأهيل المستثمرين للمرحلة الثانية من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، والتي تشمل طرح كامل الحصص في شركة المطاحن الثانية وشركة المطاحن الرابعة.

جاء ذلك اشارة إلى إعلان المؤسسة العامة للحبوب والمركز الوطني للتخصيص عن انتهاء المرحلة الأولى من عملية التخصيص وبيع شركة المطاحن الأولى وشركة المطاحن الثالثة لمستثمرين من القطاع الخاص.

وقالت: "سيتم خلال هذه المرحلة دراسة طلبات التأهيل المقدمة من المستثمرين للتأكد من استيفائها للمتطلبات الفنية والقانونية والمالية المنصوص عليها في وثيقة طلب التأهيل المنشورة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة والمركز بتاريخ 14 يوليو 2020م (الموافق 23 ذو القعدة 1441هـ)، والتي تشمل أيضاً تفاصيل الجدول الزمني لهذه المرحلة، علماً بأنه سيتم استقبال طلبات التأهيل ابتداءً من يوم الخميس 25 ذي القعدة 1441هـ الموافق 16 يوليو 2020م".

وستنشر تفاصيل مرحلة البيع وجدولها الزمني في وثيقة مستقلة، وسيتم خلالها إتاحة الفرصة للمستثمرين المؤهلين بالاطلاع على التفاصيل الفنية والقانونية والمالية لأصول الشركتين، وتأدية أعمال العناية الواجبة وزيارة الشركات والنقاش مع إداراتها الحالية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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