أخبار عاجلة

أنا الشاهد: تمثال ضخم لقط فرعوني مصنوع من إعادة تدوير الخردة في مصر -
ملعب ONTime - اللقاء الخاص مع الكابتن عصام عبد الفتاح في ضيافة سيف زاهر -
حريق داخل إحدى أكبر كنائس فرنسا -
8 الصبح - شركة بريطانية تستبدل الموظفين بآلاف الروبوتات -
8 الصبح - محافظ البحيرة يتفقد قريتين بعد تطويرهما ضمن مبادرة "حياة كريمة" -
ترقبوا إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 على اليوم السابع "سجل الآن‎.. خدمة إلكترونية جديدة لاستخراج -
بالفيديو.. المحيط "يأكل" الساحل في بلدة أسترالية ويجبر سكانها على ترك بيوتهم -
8 الصبح - الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في الحضانات -
8 الصبح - لأول مرة.. العلماء يتمكنون من رؤية حركة الـDNA بالخلايا بفضل باحث مصري -
8 الصبح - الهيئة الوطنية للإنتخابات تعلن كشوف أسماء المرشحين لمجلس الشيوخ الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بريطانيا تحظر مشاركة "هواوي" في الجيل الخامس

Print
بريطانيا تحظر مشاركة "هواوي" في شبكة الجيل الخامس بريطانيا تحظر مشاركة "هواوي" في الجيل الخامس
التخلص من معدات الشركة بحلول 2027

بريطانيا تحظر مشاركة

أعلن وزير الإعلام البريطاني أوليفر دودن، اليوم (الثلاثاء)، أن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون ستحظر مشاركة شركة هواوي في الجيل الخامس في بريطانيا، من خلال إصدار تعليمات لشركات الاتصالات بسحب معداتها بحلول عام 2027.

وأوضح "دودن" لمجلس العموم بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي البريطاني ترأسه "جونسون" أن مركز الأمن القومي السيبراني أبلغ الوزراء الآن بأنه عدل بشكل كبير تقييمه الأمني لمشاركة هواوي في شبكة الجيل الخامس في المملكة المتحدة، وفقاً لـ"رويترز".

ولن يكون بمقدور الشركات المشغلة، شراء مكونات الجيل الخامس من "هواوي" اعتبارًا من نهاية العام، وأُبلغت بالتخلص من أي معدات من إنتاج شركة الاتصالات الصينية العملاقة في شبكة الجيل الخامس بحلول عام 2027.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"وول ستريت جورنال" تكشف شبكة فساد "الجبري": 11 مليار دولار مفقودة.. وعقارات على حساب الدولة

"وول ستريت جورنال" تكشف شبكة فساد "الجبري": 11 مليار دولار مفقودة.. وعقارات على حساب الدولة

"وول ستريت جورنال" تكشف شبكة فساد "الجبري".. 11 مليار دولار مفقودة.. وعقارات على حساب الدولة

"وول ستريت جورنال" تكشف شبكة فساد "الجبري".. 11 مليار دولار مفقودة.. وعقارات على حساب الدولة

3 أسابيع في عُزلة.. شبكة كندية: إثيوبيا تخسر الملايين وتنتهك الحريات

3 أسابيع في عُزلة.. شبكة كندية: إثيوبيا تخسر الملايين وتنتهك الحريات

بريطانيا تحظر مشاركة "هواوي" في شبكة الجيل الخامس

بريطانيا تحظر مشاركة "هواوي" في شبكة الجيل الخامس

شبكة عيون الإخبارية