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عبر "زووم".. شاب بمكة يقيم زواجه والحضور في قاعة افتراضية

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عبر "زووم".. شاب بمكة يقيم زواجه والحضور في قاعة افتراضية عبر "زووم".. شاب بمكة يقيم زواجه والحضور في قاعة افتراضية
وسط أفراد عائلته والإدارة التنفيذية لجمعية "هدية"

عبر

احتفلت جمعية هدية بزفاف الشاب خضر بن مصطفى البرناوي؛ عبر إحدى قاعات الاجتماعات الافتراضية بتطبيق "zoom” عن بعد، بحضور أفراد عائلته والإدارة التنفيذية للجمعية والزملاء والأصدقاء.

واشتمل الحفل على الزفات والمجسات الحجازية، واستقبل العريس التهاني والتبريكات من المهنئين عبر التطبيق.

ويعد "خضر" أحد موظفي الجمعية المتميزين الذين عرفهم الجميع بالتفاني في العمل، وعملوا خلال الأزمة في مساعدة الأسر المتعففة بمكة المكرمة وتقديم المساعدات والإعانات من المواد الغذائية، وشاركوا في الحملات الوقائية والتوعوية للتوعية في الحد من الإصابة بفيروس كورونا، والجمعية تشاركهم أفراحهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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