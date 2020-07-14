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سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 7380.35 نقطة

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سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7380.35 نقطة سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 7380.35 نقطة
بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.9 مليارات ريال

سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7380.35 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم منخفضًا 31.86 نقطة ليقفل عند مستوى 7380.35 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.9 مليارات ريال.


وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 267 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 257 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 51 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 136 شركة على تراجع.


وكانت أسهم شركات: أملاك, ووفرة, وأنعام القابضة, وشمس, وكيمانول؛ الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: تهامة, وزين السعودية, والصقر للتأمين, والأبحاث والتسويق, وعسير؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و5.40%.


فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان, وزين السعودية، وكيمانول, وأملاك, وسيرا؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية. كما كانت أسهم شركات: دار الأركان, والراجحي, وأملاك, وزين السعودية، والأسماك؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.


كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 447.77 نقطة ليقفل عند مستوى 7883.27 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 8.8 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 154 ألف سهم تقاسمتها 799 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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