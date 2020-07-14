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مكة .. القبض على 5 أشخاص قاموا باحتجاز مقيم سوداني والتعدي عليه بالضرب وتصويره

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مكة .. القبض على 5 أشخاص قاموا باحتجاز مقيم سوداني والتعدي عليه بالضرب وتصويره مكة .. القبض على 5 أشخاص قاموا باحتجاز مقيم سوداني والتعدي عليه بالضرب وتصويره
طلبوا مبلغًا ماليًا من أحد أقاربه مقابل إخلاء سبيله لوجود خلافات سابقة بينهم

مكة .. القبض على 5 أشخاص قاموا باحتجاز مقيم سوداني والتعدي عليه بالضرب وتصويره

صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت - بفضل الله - من القبض على خمسة أشخاص (ثلاثة مواطنين ومقيمين من الجنسية السودانية)، وذلك لقيامهم باحتجاز مقيم من الجنسية السودانية والتعدي عليه بالضرب وتصويره، وطلب مبلغ مالي من أحد أقاربه مقابل إخلاء سبيله لوجود خلافات مالية سابقة بينهم، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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