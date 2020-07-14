"آل نصيب": بدر الجنوب مصيف نجران الواعد

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قال: تستحق الكثير لتطويرها وخدمتها من الجهات الرسمية

قال عضو مجلس منطقة نجران العميد المتقاعد مانع بن صمعان بن نصيب، إن محافظة بدر الجنوب معروفة من قديم الزمان بتاريخها وبرجالها وطبيعتها الجميلة المكتملة العناصر الجاذبة للزوار والسياح.

وأضاف: "وما زيارة أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود لها ببعيد، حيث خصها بزيارة ميمونة كان لها أثر وصدى كبيرين، طيبين، إعلامياً واجتماعياً على مستوى المنطقة خاصة والوطن عامة والخليج أيضاً".

وأشار إلى أن اجتماع المجلس السياحي هذا اليوم برئاسة أمير المنطقة وفاء بما وعد به ودليل قاطع على مكانة المحافظة وما يوليها من اهتمام ورعاية.

وقال "بن نصيب" إن تلك المحافظة الشمالية من منطقة نجران "تستحق الكثير لتطويرها وخدمتها من الجهات الرسمية بشق المزيد من الطرق والحدائق وتوسيع شبكة الاتصالات بها وتوفير الخدمات اللازمة، ونهيب بإخواننا رجال الأعمال والمستثمرين من داخل المنطقه وخارجها أن يتجهوا لتك المحافظة الواعدة بالخير -إن شاء الله- لإنشاء الوحدات السكنية والترفيهية، ونحن بدورنا لن نألو جهداً في سبيل ذلك وستكون لنا زيارة خاصة لها".منطقة نجران مانع بن صمعان بن نصيب محافظة بدر الجنوب