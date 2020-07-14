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"الفيصل": يجب على الجامعات أن تخرج  إلى ما وراء أسوارها لخدمة المنطقة

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"الفيصل": يجب على الجامعات أن تخرج  إلى ما وراء أسوارها لخدمة المنطقة "الفيصل": يجب على الجامعات أن تخرج  إلى ما وراء أسوارها لخدمة المنطقة
أكد أن وجود فروعها في كافة المحافظات أسهم بشكل كبير في رفع مستوى الوعي

أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة أن مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل؛ نوّه على ضرورة أن تخرج الجامعات إلى ما وراء أسوارها لتشارك في تطوير محافظات المنطقة.

وقالت الإمارة: ‏أمير منطقة مكة ‎#خالد_الفيصل ينوه إلى؛ ضرورة أن تخرج الجامعات إلى ما وراء أسوارها، وأن يكون لها دورها في المجتمع، وأهمية تفعيل دور مراكز البحوث والدراسات فيها لتشارك في تطوير محافظات المنطقة.

وأكد "الفصيل" على أن وجود أفرع للجامعات في كافة محافظات المنطقة أسهم بشكل كبير في رفع مستوى الوعي والثقافة لدى أبناء المحافظات، لافتاً إلى أن ذلك كان أحد أهم مخرجات استراتيجية المنطقة في جانب بناء الإنسان.
إمارة منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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