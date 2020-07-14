بالصور.. معالم الرياض بين التاريخ والتراث وليالي الذهب.. هنا التفاصيل

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العاصمة الأكبر في الجزيرة العربية

إنها العاصمة الكبرى للجزيرة العربية وإحدى أكبر المدن العالمية وأكبر مدينة عربية وخليجية تتمتع بالتنوع الكبير وتنمو بشكل عصري متسارع، فهي واحة كبرى وسط صحراء مزينة بالرمال الذهبية الساكنة.

تضم الرياض أجمل الأماكن الغنية بالتراث والثقافة والسياحة والتسوق، حيث تجد مدينة الدرعية التاريخية إحدى مدن التراث العالمي تحوي كل ما يبحث عنه من تاريخ المملكة في أبنيتها وقصورها أو في إحدى القرى القابعة في ذاكرة الزمن كقرية الغاط القديمة أو التجول في أكبر المراكز التجارية، وفي حال الرغبة في التمتع بأروع المناظر الطبيعية يمكن التوجه لوادي حنيفة أكثر الجهات الطبيعية دلالة في الرياض وعرض موقع الغرف التجارية وهيئة السياحة.

حصن المصمك

يعد حصن المصمك من أهم المعالم التاريخية في المملكة، إذ يحتل مكانة بارزة في تاريخ مدينة الرياض خاصة، والمملكة بشكلٍ عام، باعتباره يمثل الانطلاقة المباركة التي تم على إثرها تأسيس وتوحيد المملكة والمصمك، أو المسمك، يعني البناء السميك المرتفع الحصين وله تاريخ طويل، وقد تحول اليوم إلى معلم تراثي يمثل مرحلة من مراحل تأسيس المملكة العربية السعودية.

منطقة قصر الحكم

تقع وسط مدينة الرياض، وهي بمثابة القلب النابض للعاصمة، وهي بكافة الخدمات لتكون مركزاً إدارياً وثقافياً وتجارياً لمدينة الرياض، فأصبحت منطقة قصر الحكم اليوم تمثل نموذجاً رائعاً في إبراز ملامح الماضي في ثوب عصري متميز وتضم المنطقة (قصر الحكم - بوابة الثميري - مجمع سويقة التجاري - ساحة المصمك - ميدان العدل - ساحة الصفاة - ساحة الإمام محمد بن سعود - سوق الديرة - مركز المعيقلية التجاري - سور المدينة القديم وبواباته التاريخية - سوق الزل).

"الدرعية" القديمة

تقع الدرعية شمال غربي مدينة الرياض، وتبعد عنها نحو خمسة عشر كيلومتراً وتتوزع مساكنها على ضفاف وادي حنيفة وروافده ما بين غصيبة في الشمال ويلفها سورها القديم بتحصيناته وأبراجه الطينية وتبلغ مساحة الدرعية والمراكز المرتبطة بها 20 كم2

قرية الغاط التراثية

تحكي قرية الغاط التراثية الأصالة بماضيها وتراث الأجداد، وتلاحظ قصر الإمارة الذي يعتبر تحفة معمارية اتخذت من الطراز الإسلامي في فن العمارة أسلوباً في البناء وقلعة مغيران التاريخية وعلى الضفة الغربية من وادي مرخ هناك موضع يحوي العديد من النقوش والرسوم المنحوتة على صخور منفردة يرجع تاريخها للفترة ما بين 900 قبل الميلاد _ 400م.

منجم الذهب

يقع المنجم في جبال الأمار الواقعة في محافظة القويعية بمنطقة الرياض على مسافة 195كم غرب مدينة الرياض.

مركز الملك عبدالعزيز التاريخي

يقع المركز وسط مدينة الرياض وشيد بمناسبة احتفال المملكة بمرور مائة عام على تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، وروعي في إنشائه المحافظة على الهوية التاريخية للمملكة مع مراعاة انسجامه مع التطور العمراني الذي تعيشه الرياض اليوم لكي يكون امتداداً للمشاريع التطويرية فيها.

المتحف الوطني

المتحف الوطني من الأماكن السياحية المهمة في مدينة الرياض؛ حيث يتسم بجمال التصميم الداخلي وروعة الفناء الخارجي، وبنائه الذي يجمع بين الأصالة السعودية وحداثة المعمار وفق أحدث المواصفات المتحفية العالمية، يلقي المتحف الضوء على تاريخ شبه الجزيرة العربية منذ عصورها التاريخية حتى يومنا هذا، ويروي قصة المملكة وما مرت به من مراحل تطور ونمو، ويضم المتحف ثماني قاعات ويعتبر المتحف من الأماكن التي لا تكتمل زيارة الرياض دون زيارتها لمعرفة تاريخ المملكة وثقافة الجزيرة العربية وحضارتها وهو الأمر الذي يمهد للزائر فرصة التفاعل مع الحاضر في المملكة.

الجامع الكبير

يقع الجامع الكبير في منطقة قصر الحكم وسط مدينة الرياض، وأنشئ في عهد الإمام تركي بن عبدالله -رحمه الله- ويعد من أكبر المساجد في مدينة الرياض وأهمها، وقد مر بتوسعات عديدة ويسع لما يقارب من 17 ألف مصل ومصلية وتميزه منارتين ذات طراز معماري تراثي.

وادي حنيفة

من أفضل الأماكن الترفيهية التقليدية، إذ إنه منتزه كبير يحوي العديد من المناطقة المناسب للتنزه وقضاء أجمل الأوقات المسلية التي تتخللها راحة كبيرة لكثرة المناظر الطبيعية الموجودة فيه من أشجار وقناة المياه دائمة الجريان، ويعتبر وادي حنيفة الأكبر من نوعه وأحد أطول مناطق التنزه المفتوحة بطول 80 كيلومتراً.

منتزه الملك عبدالله

أحدث وأكبر منتزهات الرياض، يقع على مساحة 318 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء وساحة للاحتفالات والعروض على مساحة 12 ألف متر مربع ومبنى للمناسبات بمساحة 1160 متراً مربعاً وبحيرة رئيسية على مساحة تزيد على 13 ألف متر مربع ومناطق لألعاب الأطفال وحديقة استكشافية تضم عدداً كبيراً من الأشجار والنباتات، بالإضافة إلى النافورة الرئيسية والتي تعد الأحدث من نوعها في المملكة، حيث يصل ارتفاعها إلى أكثر من 110 أمتار بحيث يمكن رؤيتها من جميع الأحياء المحيطة بالمنتزه ويتم تشغيلها بتقنيات عالية تضم أجهزة الليزر التفاعلية وتقنيات تغيير أشكال واتجاهات المياه المندفعة منها، بالإضافة إلى نظام للضباب الذي يحيط بجسم النافورة وشاشات تلفزيونية مائية بمقاسات تصل إلى 50م.

حلبة الريم

تقع الحلبة غرب مدينة الرياض على طريق الحجاز بمساحة إجمالية بلغت مليوني متر، ويبلغ طول مضمار الحلبة 3800 متر، وتضم حلبة رملية بمساحة 45 كلم، وقد تم تصنيفها من قبل الاتحاد الدولي للسيارات في الدرجة الثالثة وتستضيف الحلبة العديد من النشاطات والسباقات من أبرزها سباق الميني وبطولة الموتو كروس الآسيوية وبطولة السعودية في الكارتينغ، وهي نوع من أنواع سباق سيارات الصغيرة ذات أربع عجلات وبطولة سباق سيارات اللامبيرجيني.

ويتسم المركز بطبيعته المفتوحة طوال الوقت أمام الزوار، إضافة إلى تمتعه بتجهيزات خدمية وبنية تحتية كافية ويتكون المركز من المتنزه العام والمتحف الوطني ووكالة الآثار والمتاحف وقصر المربع والمباني التراثية ودارة الملك عبدالعزيز ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة فرع المربع وجامع الملك عبدالعزيز وقاعة الملك عبدالعزيز للمحاضرات، وبرج المياه.

الرياض مدينة الدرعية التاريخية