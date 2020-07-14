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"الشؤون الإسلامية" تنفذ ورشة عمل حول لائحة الموارد البشرية الجديدة

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"الشؤون الإسلامية" تنفذ ورشة عمل حول لائحة الموارد البشرية الجديدة "الشؤون الإسلامية" تنفذ ورشة عمل حول لائحة الموارد البشرية الجديدة
استهدفت 42 مسؤولاً.. في إطار تحديث وتطوير منظومة العمل الإداري بالوزارة

نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم ورشة عمل متخصصة حول "لائحة الموارد البشرية الجديدة وتطبيقاتها" بحضور 42 من مديري عموم فروع الوزارة ، بالإضافة إلى مديري إدارات الموارد البشرية في الفروع، وعدد من المسؤولين في الإدارة العامة للموارد البشرية في ديوان الوزارة، من خلال النقل المباشر عبر التقنيات الحديثة.

قدم الورشة مجموعة من المسؤولين والخبراء في المجال الإداري وعدد من المسؤولين في الإدارة العامة للموارد البشرية في الوزارة.

وتأتي هذه الورشة ضمن مشروع (التدريب عن بعد) الذي دشنه وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ مؤخراً، في إطار تحديث وتطوير منظومة العمل الإداري بالوزارة، بما يواكب أحدث النظريات والتقنيات الإدارية والخدمات المستدامة للمستفيدين مواكبة لرؤية المملكة ٢٠٣٠.


وناقشت الورشة العديد من الموضوعات التي تضمنت لمحة عن أنشطة وأعمال الموارد البشرية منها: الرواتب، والبدلات، وأوامر الإركاب، والتوظيف، والنقل، والترقيات وكيفية تعامل الفروع معها، كما تم التطرق إلى مبادرة الخطة الوطنية للتوظيف والمستجدات حولها، وكذلك إلى دور فروع الوزارة في تناغم الأداء مع ديوان الوزارة في تطبيق هذه اللائحة . كما دارت العديد من النقاشات والمداخلات القيمة حول محتوى المادة .

يشار إلى أن هذه الورشة سوف يعقبها العديد من الورش والبرامج التدريبية الموجهة لمسؤولي الفروع والمحافظات في المملكة، وسيتم تنفيذها خلال الأشهر القادمة.وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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