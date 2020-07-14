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علاج الهالات السوداء

علاج الهالات السوداء من أطول فترات العلاج استخداماً والهالات والسوداء تنتج من عدم الحصول علي قسط كافي من النوم وعدم الحصول العناصر الغذائية الكافية للجسم والانيميا وكثرة الجهد التعب ومن الممكن من العوامل الوراثية ومن الممكن يحدث من جفاف البشرة والتقدم في السن والشيخوخة.

الهالات السوداء تعطي مظهر غير لائق للوجه فتبدو علي البشرة انك أكثر جهداً وتعباً وأكبر سناً وعمراً وتصيب الهالات السوداء جميع الاشخاص سواء الرجال أو النساء أو الاطفال وفي الغالب تكون هذه الهالات بسبب التقدم في السن لأن الجلد يخسر الكثير من الدهون والكولاجين المسؤول عن مرونة الجلد مما يؤدي إلي كشوف الاوعية الدموية التي تسبب الهالات السوداء ويوجد الكثير من وسائل الوقاية من الهالات السوداء و منها طرق طبية وطرق كيميائية ولكن أكثر الطرق أمناً هي الوصفات الطبيعية ولكن تأخذ أطول وقت ولكن أكثرها موثوقية.

علاج الهالات السوداء

منطقة العينين من المناطق الحساسة التي يكون لها عماية خاصة بها دون العناية بالبشرة وتنتج الهالات السوداء من الاجهاد والتعب لفترات طويلة مما يجعل لون الجلد شاحب وباهت مما يؤدي إلي تجمع السوائل أسفل جفن العينين وظهور الانتفاخات بها ويعاني الكثير من الناس من وجود دوائر سوداء حول العين وهي تكون منشرة وأكثر شيوعاً بين كبار السن.

عوامل ظهور الهالات السّوداء

اسباب ظهور الهالات كثيرة ولمعالجتها يجب التعرف علي أسبابها في البداية حتي لا تعطي نتائج سلبية

العوامل الوراثية

التقدم في السن

الانيميا

سوء التغذية

كثرة السهر

التعرض لكثير من اشعة الشمس الضارة

كثرة الجهد والتعب

جفاف البشرة

حساسية الانف

النوم لوقت طويل

استعمال مستحضرات تجميل خاطئة

نصائح لتخفيف الهالات السوداء

الحرص علي عدم السهر أو النوم الطويل او سوء التغذية او التعرض لأشعة الشمس الضارة

زيادة عدد ساعات النوم بحيث لا تتجاوز 8 ساعات يومياً

شرب الكثير من الماء ولا يقل شرب الماء يومياً عن ثلاثة لتر يومياً لأن الماء يعمل علي إزالة السموم من الجسم ويعطي الكثير من نضارة الوجه

عدم الاستغناء عن الصن بلوك لحماء البشرة من أشعة الشمس الضارة واتداء نظارات شمسية لحماية العين من الشمس

تناول نظام صحي وسليم ومتكامل الاركان الغذائية

التدليك الدائم برفق حول منطقة العين

استخدام زبدة الشيا فهي لها أثر فعال في الحد من الهالات السوداء

يجب ترطيب منطقة العين باستمرار باستخدام المرطب المناسب لنزع البشرة

لا تخلطي العناية بالبشرة بالعناية بمنطقة العينين فكل منطقة منها لها عناية خاصة بها لأن نوع الجلد يختلف في كل منها ومنطقة العينين بها جلد حساس رقيق يجب التعامل نعه برفق

طرق طبية في علاج الهالات السوداء

لا نحبذ اللجوء إلي الطرق الطبية لأنها أكثر عرضة في حدوث أثار جانبية سلبية للبشرة في معالجة الهالات السوداء وكن سوف نعرض بعض منها:

طريقة التقشير الكيميائي: يعمل هذا التقشير علي تجديد الخلايا الجلدية به وحول منطقة العين والجفون

طريقة العلاج الضوئي: تعمل هذه الطريقة علي تفتيت الخلايا المسببة في تغير لون البشرة ويعمل علي تنعيم منطقة العينين

طريقة الليزر: هذه الطريقة من أكثر الطرق انتشاراً في علاج الهالات أو مشاكل البشرة عموماً فهو يعمل علي إزالة تصبغ لون الجلد وتعمل علي تفتيح منطقة حول العينين

العمليات الجراحية: تعمل العمليات الجراحية علي إزالة الدهون من تحت العين وتخفف من انتفاخ العين

زيت اللوز في علاج الهالات السوداء

يعمل زيت اللوز الحلو في علاج الهالات ويعمل أيضاً علي تنعيم منطقة العينين والوصفة هي احضار زيت لوز حلو ويوضع في الليل قبل النوم علي المنطقة التي يوجد بها هالات سوداء ويتم التدليك بلطف عليها وتترك طوال الليل وتغسل في ثاني يوم وتكرر وصفة زيت اللوز فبل النوم لمدة ثلاثة أسابيع حتي يتم الحصول علي نتيجة وإن لم تحصل علي نتجية فيمكنك مد الوقت حتي تحصا علي نتيجة فزيت اللوز ليس ضار علي البشرة.

جل الصبار في علاج الهالات السوداء

جل الالوفيرا من أهم طرق العناية الامنة علي البشرة ولجميع مشاكل البشرة ويمكن احضار جل الالوفيرا من الصبار نفسة وبعدها يتم تقشير الصبار والحصول علي الجل منها وإذا لم يوجد فيمكنك شرائه نت الصيدليات والوصفة هي أخذ عينة من جل الاوفيرا ووضعة علي الهالات السوداء والتدليك بلطف ويترك علي الوجه لمدة ساعة يجف ويشطف بالماء الفاتر وتكرر هذه الوصفة لمدة ثلاث مرات في الاسبوع لمدة أربع أسابيع.

فيتامين E في علاج الهالات السوداء

فيتنامين E فعال للغاية في إزالة الهالات السوداء ويمكن احضار هذا الفيتامين من الصيدلية فهو عبارة عن حبوب من الزيت الاصفر والوصفة هي أخذ حب من الفيتامين وقصها ووضع الزيت عيل البشرة ويتم التدليك هذه المنطقة بلطف وتكرر هذه الوصفة ثلاث المرات في الاسبوع لمدة شهر.

الخيار في علاج الهالات السوداء

الخيار يحتوي علي العديد من مضادات الاكسدة والوصفة هي احضار ثمرة من الخيار وقطع إلي شرائح رفيعة وتوضع علي العينين من 30 دقيقة إلي 60 دقيقة ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر وتكرر هذه الوصفة كل يوم لمدة ثلاثة أسابيع متواصلة.

زيت الزيتون والكركم للتخلص من الهالات السوداء

زيت الزيتون من الزيوت الطبيعية المفيدة للبشرة عموماً والوصفة هي احضار معلقة صغيرة من زيت الزيتون وربع معلقة صغيرة من الكركم الاصفر ويتم خلط زيت الزيتون مع الكركم واخذ عينة من الخليط ويتم تدليك أسفل العينين وتترك طوال ويتم إزالة الخليط عن طريق احضار قطنة وغمسها في اللبن ويتم مسح الخليط بها وتكرر هذه الوصفة كل ثلاثة أيام مرة لمدة شهر.

الزعفران واللبن في علاج الهالات السوداء

يتم احضار عيدان من الزعفران مع ربع كوب من اللبن ويوضع الزعفران في اللبن لمدة ربع ساعة ويتم احضار قطنة بيضاء في الخليط ووضعها حول العينين لمدة ساعة وبعدها يتم شطف العينين بالماء وتكرر هذه الوصفة ثلاثة مرات في الاسبوع لمد ثلاثة أسابيع وإذا كان هناك تحسس من اللبن ومشتقاته فيجب الابتعاد عم هذه الوصفة.

ماء الورد في علاج الهالات السوداء

ماء الورد فعال في التخلص من الهالات ولعمل نتيجة مرضية يجب التأكد من موثوقية ماء الورد لديك فيجب أن تكون طبيعي مائة في المائة والوصفة هي يتم وضع ماء الورد فب الثلاجة ومسح بقطنة بيضاء منها كل يوم علي الوجه لمدة ثلاثون يوماً وماء الورد تعطي نضارة للبشرة وجعلها بشرة حيوية وجذابة كما تخف من الهالات السوداء.

الزبادي والبقدونس في علاج الهالات السوداء

الزبادي يعمل علي تقوية وتنعين البشرة وحمايتها من التجاعيد والحد من ظهور الخطوط البيضاء بها ويجب احضار معلقو من الزبادي واحضار معلقة صغيرة من عصير البقدونس ويتم خلطهم لدي بعض حتي يتم الحصول علي خليط متجانس ويتم احضار قطنة بيضاء ووضع عليها عينة من الخليط وتوضع علي العين لمدة ساعة واحدة ويتم إزالتها بالماء الفاتر وتكرر هذه الوصفة لمدة ثلاثة أيام في الاسبوع لمدة أربع اسابيع.