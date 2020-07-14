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علاج الصداع الشديد

علاج الصداع الشديد هو من أكثر الالام ازعجاً فهو يفقدك القدرة علي التركيز بشكل سليم والقدرة علي أداء المهام اليومية السبب الرئيسي لعلاج هذا الصداع بسبب الضغط النفسي والعصبي سبب كثرة التفكير عن المشاكل والسلبيات وعدم تصفية الذهن وكثرة السهر والتدخين والضغط في العمل وقلة وسوء التغذية والروتين اليومي المسبب عن سوء التهوية وعدم تغير نظام الغرفة أو الزهق والاجهاد والتعب والارق وتناول المخدرات والصداع من الممكن أن ينتج عن العصبية الزائدة والالام الضروس والاسنان وحدوث جيوب أنفية ومشاكل في النظر منها ضعف النظر وتناول الاطعمة التي تحتوي علي الكثير من السكر والاملاح الناتج عن ارتفاع ضغط الدم أو انخفاض ضغط الدم والارق من المذاكرة والضغط بها ويوجد الكثير من الطرق الطبيعية والعقاقير في علاج الصداع الشديد.

علاج الصداع الشديد

يوجد الكثير من الطرق في علاج الصداع الشديد وهذه الطرق تكون فعالة ومنها لاطرق الطبيعية والمشروبات والعقاقير ولكن لا جبذا للعقاقير لأنها ينتج عنها بعض المضاعفات للجسم.

النعناع: النعناع يعمل علي استرخاء الاعصاب والعمل علي تهدئتها ويجب عند شرب كوب من النعناع لا توضع عليها سكر وهو يعمل علي تخفيف الالام في الرأس ويتم شرب كوب من النعناع من مرتين إلي ثلاث مرات في اليوم إلي أن ينتهي الصداع.

كمادات من الثلج: يتم عمل قطع من الثلج ووضعها في كيس ثم وضعها علي الجبهة أو مكان الالام وتعمل علي اختراق الجلد وتخيف الالام الرأس ويتم عمل كمادات من الثلج مرة في الصباح ومرة في المساء إلي أن ينتهي الصداع.

النوم الكافي: لا يجب أن تقل عدد ساعات النوم عن 6 ساعات لتجنب الارهاق ولا يجب أن تزيد عن 8 ساعات لتجنب الوخم والكسل وعدم الحصول علي نوم كافي من أهم مسببات الصداع وأكثرها وعدم الحصول علي نوم كافي يسبب التوتر والارق والاجهاد ومسبب أيضاً صداع العينين بسبب الاجهاد.

الحد من الكافيين: إن المشروبات التي توجد بها الكافيين هو الشاي والقهوة والنسكافية والحد المسموح لك من تناول الكافيين هو كوب واحد من القهوة في الصباح يومياً لأنها تسبب الصداع وتوتر الاعصاب الذي ينتج عمها الصداع الشديد.

الامتناع عن التدخين: إذا كنت تعاني من الصداع اليومي المستمر وكنت تتناول السجائر فيجب الامتناع عنها لأنها هي المسبب الرئيسي للصداع.

ممارسة التمارين الرياضية: ممارسة الرياضة تعمل علي تخلص الجسم من الاجهاد والارق وتعمل علي تصفية الذهن من المشاكل والسلبيات وتعمل علي تقوية عضلة القلب وتوسيع الاوعية الدموية وضخ الدم إلي أنسجة الجسم أياً كانت نوع الرياضة الممارسة من تمارين كارديو أو سباحة أو جري فكل هذه التمارين لها أثر فعال علي الذهن.

البعد عن الضوضاء: إذا كنت تشعر بصداع فيجب الاسترخاء في نكان هادئ ومعتم.

تناول الليمون: الليمون يعمل علي تهدئة الاعصاب والحد من التوتر بها.

تناول الزنجبيل: عند تناول الزنجبيل سواء الزنجبيل المبشور الطازج أو الجاف فهو له القدرة علي التخلص من الصداع من اتناول أول كوب من الزنجبيل

تناول العسل: العسل له القوة الفائقة في التخلص من الصداع فهو له القدرة في إزالة الصداع بعد نصف ساعة

البعد عن المشاكل والسلبيات: إن التفكير الزائد هو من اهم مسببات الصداع

أنواع الصداع

يوجد الكثير من أنواع الصداع ويجب عند علاج الصداع الشديد يجب قبلها معرفة نوعه

الصداع النصفي: هو من أكثر أنواع الصداع انتشاراً بين النساء وينتج عنه الدوخة والغيثان ويسبب تنميل في الجسم وخاصة اليدين والرجلين ويسبب أرق في العين مما ينتج عنه عدم الوضوح في النظر وينتج أيضًا النسيان وعدم التركيز ومن الممكن أن يستمر هذا الصداع لعدد من الايام.

الصداع العنقودي: يعتبر هذا النوع من الصداع أقوي انواع الصداع علي وجه الخصوص ويظهر عند الرجال أكثر النساء ولهذا النوع من الممكن أن يستمر لفترة من الاسابيع وبعدها يختفي لفترة من الاسابيع والشهور وعلي هذا المنوال دائماً وسبب الالام في الرأس عند الجبهة والجوانب للرأس وألم في الوحه والعينين والالم في الانف ويكون هذا الالم قوي وحاد.

الصداع الضاغط: حدوث هذا الصداع ليس بندرة ولكن ليس كثيراً أن يحدث ويصيب النساء أكثر من الرجال ويسبب ألام في كامل الرأس ويستمر لعدة أيام

علاج الصداع الشديد للحامل

يمكن للحامل أن تجرب لاسترخاء ولا شك من الحصول علي نتيجة ولكن ليست سريعة واكن في حالة الحصول عيل نتيجة سريعة هو أن يكون الصداع ناتج عن قلة النوم وممكن أن يتم ممارسة اليوغا التي تساعد علي الاسترخاء.

تناول بعض العقاقير المسكنة للصداع ولكن يجب ان تكون تحت إشراف الطبيب المختص ولكن لا جبذا في تناول العقاقير والمسكنات لأنها تسبب نتائج عكسية علي المدي الطويل في الجسم وتضعف المناعة.

تناول وجبات صحية متكاملة والبعد عن سوء التغذية خصوصاً للحامل وسوء التغذية ينتج عنة الارهاق والتعب المسبب للصداع.

إذا كنت تعاني من الجيوب الانفية وكان الصداع ناتج عنها فيتم تدليك والضغط علي منطقة العين والانف.

إذا كنت تعاني من الصداع وحدث علو ضغط أو انخفاض ضغط فيجب التقليل من السكر أو الملح عند الحاجة

إذ كنت تعاني من الصداع في الرقبة والكتفين فيتم التدليك برفق هذه المناطق حتي يتم الاسترخاء بها.

التنفس بانتظام عامل مهم جداً في التخفيف من الصداع

علاج الصداع الشديد بالأعشاب

هذه الوصفة يمكن ان يتناولها الرجال والنساء والمكونات بها تكون في متناول الجميع ومكونات الوصفة هي:

ماء فاتر

عصير الليمون

العسل الابيض وإذا لم يتوافر يمكن تعويضه بالسكر البني وليس السكر العادي

وطرقة التحضير هي أخذ ملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض وملعقة من العسل ويتم مزجهم جيدا مع الماء الدافئ وتستعمل هذه الوصفة عند الشعو بألم في الرأس أو الصداع النصفي وفي علاج الصداع الشديد .

علاج الصداع الشديد بطرق علمية

الطرق العلمية تعني علاج الصداع الشديد بدون مسكنات وتخلصك من الصداع بفاعلية وسرعة هذه الطريقة تسمي أكيو برشن وهي نوع من التدليك الفعال الذي تم بنائه علي أبحاث علمية جديدة وهي عبارة عن مزيج من العلاج بي الابر والعلاج بي الاسترخاء وهي لا تطلب مهارة أو الالمام بالأمور الطبية وهي تعمل عن طريق تدليك موضع معين في الجسد.

كيفية القيام بهذه التقنية هو التخلص من الصداع بسهولة وسرعة أولاً اتحذ وضع مريح واسترخ بالكامل وجدير بالذكر أن التدليك لا يستغرق وقتاً كثيراً فهو في المتوسط من ثلاثين دقيقة إلي دقيقة وهناك ست مناطق في الجسد التدليك بها يخلصك من الصداع والصداع يختفي أثناء التدليك أو بعد التدليك بعشر دقائق ومناطق التدليك هي .