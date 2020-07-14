فيديو مروع.. شاهد ما فعلته هذه السيارة بطفلة وفرار رجل من المكان

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تدخّل 20 شخصاً محاولين إنقاذها

كانت طفلة صينية جالسة تلعب على رصيف ممتد يستخدم جزء منه كموقف سيارات، فجأة داهمتها سيارة، ودهستها، ثم ارتبك السائق ووقف بالسيارة فوق جسد الطفلة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث يوم الثلاثاء الماضي في مدينة غاوبيديان بمقاطعة خبى شمالي شرق الصين.

ونقلت الصحيفة عن محطة تلفزيون CCTV الصينية، أن سائق السيارة كان يخشى أن يتحرك إلى الخلف أو الأمام، فيدهس الطفلة مرة أخرى، فخرج من سيارته صارخاً يطلب المساعدة.

وحسب الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة، كان رجل وامرأة يقفان بالقرب من الطفلة وقت وقوع الحادث، والغريب أن الرجل هرب من المكان دون أن يحاول المساعدة بإنقاذ الطفلة، بينما هرعت المرأة إلى السيارة بعد اختفاء الطفلة تحت الإطار.

وحسب وسائل إعلام محلية، فقد تجمع بسرعة أكثر من 10 من السكان والعاملين في المتاجر القريبة وكذلك ضباط الشرطة، بعد أن صرخ سائق السيارة طلباً للمساعدة.

كان الحل الأنسب هو رفع السيارة وتحرير الطفلة من تحتها.

وقالت إحدى شهود العيان لتليفزيون CCTV الصيني: عندما خرجت للمساعدة، شاهدت قدمي الطفلة تخرجان من تحت إطار السيارة.

وأضافت: "كان رأسها وجسدها مختفياً تحت السيارة الصغيرة.. فصرخت في زملائي بالمطعم طالبة منهم الخروج والمساعدة".

وقال ضابط شرطة إن حوالي 20 شخصاً انضموا للمجموعة التي كانت تحاول تحرير الفتاة.

وأضاف الضابط: "رفعنا السيارة وأخرجنا الطفلة، وبعد ذلك أخذتها سيارة عابرة ونقلتها إلى المستشفى".

وفي المستشفى، وجد الأطباء أن الطفلة مصابة بكسور على الجانب الأيمن من العظم الذي يغطي مؤخرة الرأس. كما عانت من تمزق في مؤخرة رأسها وجروح عديدة في جسدها.

وقالت السلطات إن الفتاة نُقلت أولاً إلى مستشفى محلي، ثم نُقلت إلى مستشفى في بكين على بعد 50 ميلاً من أجل رعاية طبية أفضل، وهي في حالة مستقرة الآن.