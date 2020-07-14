★ ★ ★ ★ ★

استخدام بذور الكتان للشعر

استخدام بذور الكتان للشعر تعمل علي تقويته والحد من التساقط وهي بذور تكون صغيرة غنية بالفوائد الكثيرة واستخدامها من قبل المصريين القدماء ويوجد نوعين من بذور الكتان ويوجد بهم نفس الخصائص والفوائد والاختلاف فقط يكون في اللون وهما البني والاصفر لكن اللون الذهبي أو الاصفر يوحد به نسبة منخفضة من الاحماض الدهنية أو الميغا 3 وتكثر زراعة بذور الكتان في الهند ويعطي للعمال لديهم ليزيدهم قوة ونشاط .

والقيمة الغذائية لبذور الكتان تكون في احتواء البذور علي مجموعة مهمة من الفيتامينات المضادة للأكسدة مثل فيتامين A.B.E.D وكل 100 جرام من بذور الكتان يحتوي علي 520 سعر حراري وتحتوي أيضًا علي 20% من الالياف الغذائية والبروتينات.

تعتبر بذور الكتان من أكثر المصادر للأحماض الدهنية الغير مشبعة الصحية وتحتاج كلاً من زيت الكتان وبذور الكتان إلي الحفظ في مكان مظلم وبارد بعيد عن الحرارة وتعتبر هذه الاحماض حساسة ومضادة للأكسدة ولا يرجح أن تزيد استخدام بذور الكتان مدة نزيد عم اسبوعين متتاليين ويمكن شواء بذور الكتان مطحونة ويمكن أن تكون بذور والمنفعة الاخرى لبذور الكتان عي استخلاص زيت الكتان من هذه البذور التي يمكن استخدامه كبديل لزيت الزيتون مما يدا علي فوائده وصحته للشعر.

استخدام بذور الكتان للشعر

تساعد بذور الكتان علي علاج مشاكل الشعر وفروة الاس ولها دور قوي غي علاج الاكزيما وعلاج قشرة الرأس لأنها تحتوي علي الكثير من فيتامين هـ الذي بدورة يعزز نمو الشعر ولأن بذور الكتان تحتوي علي الكثير من المواد المضادة للأكسدة الرائعة في حماية فروة الشعر وتزيد من تنشيط الدورة الدموية.

استخدام بذور الكتان للشعر لها قوة فائقة في معالجة الشعر المجعد فله دور فعال في زيادة ترطيب الشعر عن طريق الجل الذي يخرج منه وزيادة في تنشيط الشعيرات الدموية التي تكون في الرأس وهو يعمل علي تأخير علامات الشيب المبكر ويجعلك تحصلي علي شعر ملمسه ناعم ويحد من الشعر الجاف ويمنع تقصفه.

تحتوي بذور الكتان علي الكثير من الالياف الغير قابلة للذوبان ويحتوي علي العناصر المغذية للشعر والتي تحافظ علي صحته وتعطيه النعومة والصحة والحيوية وهو يحتوي علي الاحماض الدهنية المفيدة في تغذية الشعر من جذوره وهو يحد من اضرابات نمو الشعر ويوجد به الماغنسيوم الذي يحد من الالتهابات ويحد من تساقط الشعر.

طريقة استخدام بذور الكتان للشعر

يوجد الكثير من الطرق والوصفات في استخدام بذور الكتان للشعر ومنها من الممكن تناول بذور الكتان خام أو إدخالها في الطعام الغذائي اليومي والحد الاقصى اتناول بذور الكتان في اليوم هو معلقتين فقط ويمكن وضع بذور الكتان علي السلطة والخضراوات فيرجع نموها علي صحة الجسم.

زيت بذور الكتان ويتم ذلك من خلال دهن الشعر من الجذور حتي الاطراف وهو يزيد من نمو الشعر بشكل صحي وطريقة استخدام زيت بزور الكتان هي يتم تسخين كمية مناسبة من زيت بزور الكتان في إناء حتي يصبح دافئاً وبعد الدهان يتم التدليك في فروة الراس بحركات دائرية حتي يتغلل الزيت داخل الرأس وتكون بأطراف الاصابع لمدة ربع ساعة وبعدها يتم لف الرأس بقبعة من البلاستك لمدة نصف ساعة ويوجد طريقة أخري للتجفيف باستخدام مجفف الشعر وهذا يكون افضل لأنه يعطي حرارة للشعر وبعدها يتم غسل الشعر بالشامبو الطبي المناسب ويتم تكرار هذه الوصفة لمدة ثلاث مرات في الاسبوع.

طريقة عمل جل بذور الكتان للشعر

جل بذور الكتان يجعلك تستغني عن مثبت الشعر الصناعي لأنه يقوم بدروه عل أفضل وجه وهو مفيد للغاية ويمكن استخدام بذور الكتان للشعر المجعد أو المموج ويعمل علي ترطيب الشعر ويعطيه الكثير من اللمعان ولعمل جل الكتان يجب اتباع هذه الطريقة.

ترك كمية مناسبة من بذور الكتان في الماء لمد 24 ساعة ويتم وضع كمية قليلة من الماء علي النار مرتفعة ويمكن أنضيف نعه أي نوع من الزيوت الطبيعية الصحية مثل زيت الزيتون او زيت السمسم أو الخروع او الجوجوبا ويتم التقليب المستمر وعند الاحساس بثقل الخليط يتم خفض النار علية مع التقليب المستمر وبعدها يتم رفعة من علي النار وترك جانباً حتي يبرد ويمكن أن يوضع معه جل الصبار وبعدها يتم تصفية الخليط بقماش شاش ووضع الخليط زجاجة ويتم حفظها في الثلاجة لعند الاستخدام

فوائد استخدام بذور الكتان للشعر

تعمل علي زيادة نمو الشعيرات الدموية لأن البذور غنية بفيتامين هـ

يعتبر بمسابة توفير غذاء صحي ومناسب للشعر ولفروة الرأس

يزيد من نمو الشعر ويجعلك تحصلي علي شعر صحي

تعمل علي ترطيب الشعر وتحد من تقصف الشعر وهيشان الشعر وتحد من الشعر التالف

تعمل علي لمعان الشعر لأنها تحتوي علي أحماض الاوميجا 3

تحد من تقصف الشعر

تحد من ظهور الشعر الابيض

تحد من تساقط الشعر

تعمل علي فرد الشعر وتحد من تجعد الشعر

تعمل كمثبت للشعر بدلاً من المثبت الصناعي

استخدام بذور الكتان للشعر يزيد من قوته



استخدام بذور الكتان للشعر المجعد

مكونات الوصفة هي

كوب من بذور الكتان

كوب ونصف من الماء

ثلاث معلاق كبيرة من زيت السمسم

طريقة تحضير الوصفة

يتم وضع بذور الكتان علي النار ووضع عليها الكوب ونصف من الماء علي نار وتكون مرتفعة الحرارة

يتم التدرج في خفض النار مع التقليب المستمر إلي ان يتم الحصول علي جل بذور الكتان او ما يسمي بالهلام

يتم الرفع من علي النار ويترك حتي يبرد تماماً ثم يتم تصفيته باستخدام قماشة خفيفة بيضاء حتم يتم الحصول علي الخليط نقي

يتم وضع زيت السمسم علي الخليط مع التقلب باستمرار إلي ان يصبح خليط متجانس ويضع في زجاجة ويتم الحفظ في الثلاجة للاستخدام

يتم وضع الخليط علي الشعر مع التدليك جيداً حتي يتغلغل الخليط داخل الشعر ويصل إلي بوصيلة الشعر ويتم تغطيه الشعر بقبعة من البلاستك لمدة ثلاث ساعات ويتم تكرار هذه الوصفة ثلاث مرات في الاسبوع حتي بتم الحصول علي النتائج الافضل

استخدام بذور الكتان للشعر الخفيف

يوجد الكثير من الطرق في استخدام بذور الكتان للشعر الخفيف ولكن يتم عرض أفضل طريقة لزيادة نمو الشعر وكثافته.

مكونات الوصفة

2 كوب من الماء

كوب من بذور الكتان

خمس معلاق من جل االلوفيرا

طريقة تحضير الوصفة يتم وضع بذور الكتان علي النار ويتم وضع عليهم الماء المناسب لهم وتكون النار عليهم مرتفعة مع التقليب المستمر حتي الحصول علي قوام تثقيل متجانس وبعدها يتم خفض النار عليهم ووضع جل الالوفيرا أو جل الصبار علي الخليط مع التقليب المستمر حتي يزداد قوام الخليط ويتم رفعة من علي النار ويترك جانباً حتي يبرد.

ثم يتم تصفية الخليط بقماش من الشاش حتي تحصلي علي خليط نقي وثم يعبئ في زجاجة ويتم وضعة في الثلاجة ويتم الدهان بالخليط كل يوم من الجذور إلي الاطراف مع التدليك لمدة 15 دقيقة لمدة ثلاثة أشعر حتي يتم الحصول علي النتائج المرضية.