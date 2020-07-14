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كيف ساهمت العلوم في ألعاب الجوال؟

إن ما قدمته العلوم في عالم ألعاب الجوال يظهر جليا في مدى التقدم الذي حققته هذه الأخيرة. فالتطور التكنولوجي مس كل جوانب الحياة وما الترفيه والألعاب إلا جزء من ذلك. فتطورت علوم الإعلام الآلي والإلكترونيك لتجعل حياة الانسان أسهل.

إن ما يمكن للشخص الواحد القيام به عبر الأنترنت وباستعمال هاتفه الجوال أمر يستحق الإعجاب. وكل ذلك لم يكن بمحض الصدفة وإنما هو تراكم للعلوم والمعارف وكذا التجارب. فعالم الألعاب على الأنترنت وفي الهاتف النقال عالم واسع يقدم الكثير.

1 كيف يظهر فضل التكنولوجيا والعلوم في ألعاب الجوال؟

استعمال وتطبيق العلوم في عالم ألعاب الجوال يظهر من خلال محاكاة هاته الألعاب للواقع. او على الأقل مدى إعجاب اللاعبين بها، فتطوير الألعاب يحتاج إلى الكثير من الجوانب. كما ان الألعاب تلقى رواجا وإقبالا كبيرين لهذا هناك تطوير مستمر.

اليوم على الأنترنت وعلى الجوال هناك الألاف بل الملايين من الألعاب بمختلف أصنافها. الاسطورة اونلاين هي واحدة من هاته الألعاب الحديثة والتي يعبها الكثير من اللاعبين حول العالم. فتطوير مثل هذه الألعاب يحتاج إلى جانبين مهمين:

تطور البرمجيات:

إن الألعاب الالكترونية أو ألعاب الفيديو سواء على الجوال أو الحاسوب أو غيره قائمة على برمجيات. هاته الأخيرة هي عبارة عن برامج تسمح بسير اللعبة وتمكن اللاعب من اللعب. تتطلب هذه البرامج خوارزميات جد معقدة على حسب اللعبة.

هذه البرمجيات والبرامج هي أساس دور العلوم في عالم ألعاب الجوال. فالوصول إلى مستوى الألعاب الحالي ومدى التعقيدات التي فيه يتطلب الكثير. هذا المجال يدخل في هندسة الإعلام الآلي والمعلوماتية والتي هي حاضرة في كل التطور التكنولوجي الحاصل.

فاللاعبين الذين يلعبون الاسطورة اونلاين مثلا قد لا يدركون ما تطلبه تصميم لعبتهم المفضلة. فسرعة استجابة اللعبة لأوامر اللاعب ووضوح الرسوميات التي هي جزء آخر مهم يشهد بالتطور التكنولوجي في الألعاب له جزء خفي. فالعلوم هي أساس تطور برمجيات الألعاب.

زيادة على برمجيات الألعاب نفسها، هناك أنظمة التشغيل التي توجد على الهواتف النقالة. هذه الأنظمة هي الأخرى تطورت نتيجة للعلوم ودورها في التقدم التكنولوجي.

تطور الأجهزة:

إن تطور البرمجيات والخوارزميات لابد أن يواكبه تطور في الأجهزة والعتاد الذي يستقبل هاته البرمجيات. فلابد أن يكون الجهاز الذي يريد أن يلعب عليه اللاعب ذو خصائص تؤهله لتشغيل الألعاب. وفي هذه الحالة نتكلم عن الهواتف النقالة.

الجانب الآخر من دور العلوم في عالم ألعاب الجوال هو تطور الهواتف النقالة نفسها. لقد أصبحت هذه الأجهزة جد متطورة وليست فقط لاستقبال المكالمات أو أخذ الصور. فالبعض منها في خصائص تضاهي ما تقدمه الحواسيب العالية الأداء أو أكثر.

إن تطوير لعبة معقدة من حيث الأداء والرسوميات يستلزم وجود هاتف جوال من الفئة المتطورة للعبها. لذلك فإن العلوم والتكنولوجيا تساهم في تطور ميدان الألعاب بشكل متزن ومتكامل.

2 هل يمكن توقع ما قد تضيفه التكنولوجيا مستقبلا لعالم الألعاب؟

لم ينتهي دور العلوم في عالم ألعاب الجوال فالتطور التكنولوجي لا يتوقف. لذلك فلا شك ان ما يخبئه المستقبل في عالم الألعاب والهواتف النقالة امر كبير. فيمكن فقد التوقع أن:

أذواق اللاعبين:

لا شك أن كل هذا التطور التكنولوجي في عالم الألب والهاتف النقال جاء لتلبية حاجات وأذواق اللاعبين. فالكل يبحث عن الترفيه بطريقته الخاصة والتكنولوجيا تستجيب لذلك..

التطور المستمر:

كما انه يمكن الجزم أن ما تقدمه العلوم في عالم ألعاب الجوال مستمر. ففي كل مرة تظهر تكنولوجيا جدية، ألعاب حديثة وأجهزة متطورة.