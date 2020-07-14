"قرقاش" محذراً: طبول الحرب حول سرت الليبية تهدد بتبعات خطيرة

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دعا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وتغليب الحكمة والدخول في حوار

حذّر الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، من التبعات الخطيرة التي ستنجم عن طبول الحرب التي تقرع حول سرت بليبيا، مجددًا في الوقت نفسه تمسك بلاده بوقف إطلاق النار واللجوء إلى الحل السياسي.

جاء ذلك في تغريدة لوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، غداة تأكيده على مواصلة العمل السياسي والدبلوماسي والأولوية لوقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية.

وقال "قرقاش" في تغريدة اليوم: طبول الحرب التي تقرع حول سرت في ليبيا الشقيقة تهدد بتطور جسيم وتبعات إنسانية وسياسية خطيرة.

وأضاف: ندعو من الإمارات إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وتغليب الحكمة، والدخول في حوار بين الأطراف الليبية وضمن مرجعيات دولية واضحة، وتجاهل التحريض الإقليمي وغاياته.

وقال "قرقاش" بالأمس إن الإمارات ستواصل العمل السياسي والدبلوماسي والأولوية لوقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية، مطالباً بعودة إنتاج النفط في ليبيا في أقرب وقت ممكن.وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش