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تطبيقات الهاتف الأكثر إفادةً من كوفيد-19

لعل شركات التطبيقات الإلكترونية هي الأكثر إفادةً من أكثر كوارث العالم تأثيراً إذ باتت الخيار الوحيد في ظل تداعيات الجائحة من حجر منزلي وحظر تجوال التي باتت تفرضه الحكومات للحد من تفشي فيروس كورونا -كوفيد-19، وعليه أُجبر عدد كبير من الموظفين والطلاب على العمل والدراسة من منازلهم عبر تطبيقات ومنصات مختلفة للتواصل والمراسلة، وإن هذا الوضع لم ينته بعد على الرغم من أن بعض الحكومات قامت بإزالة قرار حظر التجوال.

كما خلق الحجر المنزلي حالة من الفراغ في الأوساط الاجتماعية، فكانت بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي بالإضافة لتطبيقات الألعاب سبيلاً لقضاء أوقات ممتعة وسد الفراغ.

نعرض لك، عزيزي القارئ، قائمة بأكثر تطبيقات الهاتف المحمول استخداماً بحسب الاحصائيات والتوجه العام منذ بدء الحجر المنزلي بداية العام الحالي.

Zoom

شهدت تطبيق الاتصالات المرئية وعقد الاجتماعات نمواً غير مسبوق منذ بداية الجائحة مطلع العام الجاري، وهو برنامج يستخدمه رجال الأعمال، والمحاضرون، لعقد الاجتماعات والمحاضرات المرئية، للحفاظ على سير الأعمال واستكمال المسيرة التعليمية في ظل الحجر المنزلي الذي بات يفرضه تفشي الفيروس الجديد، وبحسب الاستطلاعات، قفز عدد المشاركين في الاجتماعات المرئية من 10 ملايين مشارك يومي في ديسمبر 2019، إلى 300 مليون مشارك يومي في الوقت الراهن، حيث فضل مستخدمو Zoom ، التطبيق عن غيره من التطبيقات الشبيهة؛ ويعزى ذلك لإمكانية مشاركة الملفات والعروض التقديمية، بجودة عالية، كما يدعم Zoom كلا من أنظمة IOS و Android فضلاً عن أجهزة الحاسوب.

WhatsApp

تطبيق المراسل الإلكترونية الذي يحتل المركز الأول للتطبيقات الأكثر استخداماً خلال عام 2020 أي منذ بدء الجائحة، بأكثر من 900 مليون عملية تحميل، ليتفوق بذلك على نظيراته من تطبيقات المراسلة الأخرى بفرق ملحوظ ويعزى ذلك لسهولة استخدامه ناهيك عن كونه منصة فعالة للتعلم عن بعد في ظل كورونا، فراح الكثير من المدرسين والطلاب يستخدمه لمشاركة الملفات وشرح الدروس عبر الرسائل النصية والصوتية، وجدير بالذكر أنه يندرج تحت الشركات التي تمتلكها Facebook.

Instagram

هو أيضاً أحد التطبيقات التي تستحوذ عليها شركة Facebook، وهي منصة للتواصل الاجتماعي، تسمح للمستخدمين بمشاركة الصور ومقاطع الفيديو القصيرة والقصص اليومية ويعد Instagram أحد أكثر التطبيقات رواجاً حول العالم منذ اطلاقه أواخر عام 2010، إذ بلغ عدد المستخدمين 1 بليون بحلول عام 2018، و بازدياد أعداد المستخدمين بعد فرض الحجر المنزلي، حاز Instagram عل المرتبة الخامسة بين التطبيقات الأكثر تحميلاً في ظل الحجر الإجباري حيث وجد الناس فيه فسحة للتعبير عن أنفسهم وقضاء أوقات ممتعة، خاصة أنه التطبيق الأكثر استخداماً من قبل المشاهير.

Likee

يحتل Likee المرتبة السادسة للتطبيقات الأكثر تحميلاً بما بزيد على 330 مليون عملية تحميل، وتقوم فكرة التطبيق على مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة بخلفيات موسيقية كموسيقى الأفلام العربية والأجنبي ليخلق بيئة تفاعلية وحماسية تبدو جذابة للمستخدمين في ظل العزل الاجتماعي، وبذلك يتشابه هذه التطبيق مع TikTok الصيني والغني عن التعريف، حيث يحتل المرتب الثانية للتطبيقات الأكثر تحميلاً في عام 2020.

Plague Inc.

قد لاقت الألعاب قرابة بليون عملية تثبيت منذ مطلع العام وحتى شهر مايو فلطالما كانت الألعاب الخيار الأمثل لقضاء أوقات الفراغ وخصوصاً ذلك الذي خلقته كورونا، وقد أثارت لعبة Plague اهتمام الكثيرين وساعد من ذلك الجو الوبائي الذي يسيطر على العالم، فاللعبة تتمحور حول الطاعون الافتراضي وخلق نهايات مأساوية للعالم، و تقدم اللعبة بذلك تجربة لعب فريدة من نوعها بالتزامن مع جائحة كورونا. لقد حققت لعبة Plague نجاحًا كبيرًا، مثل النجاح الكبير الذي حققته العديد من الكازينوهات الرائعة، ويمكنك القراءة عنهم هنا.

Netflix

عبر باقة من أمتع العروض والمسلسلات فضلاً عن سهولة الاستخدام بعيداً عن الإعلانات المزعجة، ويُعد Netflix المنصة الأشهر لمشاهدة الأفلام والمسلسلات على الصعيد العالمي، ويحتل التطبيق المرتبة العاشرة بين التطبيقات الأكثر تحميلاً، فكما نوهنا سابقاً يمنحك Netflix تجربة مشاهدة تستحق التقدير.