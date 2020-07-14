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علاج التهابات المهبل

علاج التهابات المهبل شائع جدا بين النساء خاصة بعد سن الخمسين او بعد انقطاع الطمث وهو ان المبايض تتوقف عن العمل وتتوقف عن انتاج الاستروجين لأن المهبل والجلد حول المهبل كل هذه الاعضاء متوقفة عن الاستروجين واذا خف الاستروجين ممكن ان تخف الافرازات في الجلد وتفقد حيويتها ويؤدي إلي الجفاف وحدوث التهابات

علاج التهابات المهبل

والجفاف ليس مرض بحد ذاته لكن من الممكن ان يسبب اعراض واعراضه هي الم اثناء العلاقة الحميمة حكة في هذه المنطقة ايضا وجود التهابات واحمرار في هذه المنطقة ولهذا الجفاف له طرق عديدة لمعالجة ولكن اغضي طريقة هي استشارة الطبيب واذا تم الفحص واتضح انه لم يوجد شيء ولكن المشكلة في جفاف الاستروجين يوجد كريمات ومراهم تزيد من معدل افرار الاستروجين وممكن ان يكون جفاف المهبل بسبب امراض مزمنة في الجلد مثل الاكزيما وهو نرتبط بمرض مناعي واذا حدث جفاف مهبل للبنات الصغار فهذا يكون بسبب العناية الخاطئة لهذه المنطقة وهي استخدام الصابون وانواع الكريمات الخاطئة.

تحديد سبب التهابات المهبل

يوجد الكثير من الاسباب المختلفة التي تسبب حدوث هذه الالتهابات ولحل هذه المشكلة يجب معرفة السبب اولاً الناتج عن حدوث هذه الالتهابات و علاج التهابات المهبل يتوجب عليك زيارة الطبيب في كثر من الاحيان لتجنب النتائج العكسية.

علاج التهابات المهبل بالاعشاب

مكونات الوصفة

اثنين معلقة من بذور الكتان معلقة صغيرة من عسل النحل

طريقة تحضير الوصفة

يتم خلط جميع المكونات مع بعضها بنسب متساوية ووضعها في الثلاجة لمدة ثلاثة من الساعات وبعدها يتم تناول معلقة بالنهار علي الريق ومعلقة اخري في الليل قبل النوم مباشرة ويتم الاستمرار علي هذه الوصفة لمدة ثلاثة شهور حتي يتم الحصول علي نتيجة مرضية فلا مانع من زيادة المدة اذا لم تتلقي نتيجة في الفترة الاولي.

علاج التهابات المهبل بزيت الزيتون

اولا تجنبي الصابون واستخدام الكريمات المرطبة لهذه المنطقة ويجب الكثار من شرب الماء لان قلة شرب الماء يعمل جفاف للجسم كلة ليس فقط في هذه المنطقة وطريقة استعمال هذه الوصفة هي سهلة للغاية يتم احضار قطعة من القطن ويتم بعدها دهن خارج المهبل وراعي ان تكون في الخارج والحظر من دخولها الي الداخل لان هذه المنطقة تكون حساسة للغاية ولأن هذه المنطقة تنظف نفسها بنفسها ويتم استعمال زيت الزيتون لمده ثلاث مرات في اليوم لمدة ثلاث اسابيع وممكن ان نطيل هذه المدة.

مشروبات علاج التهابات المهبل

تناول عصير بذور السمسم تناول عصير بذور عباد الشمس عصير المشمش عصير التمر عصير التوت عصير الفراولة عصير الكرز عمل عصير من بذور الكتان عصير التفاح عصير الكمثري عصير الكرفس شرب الخميرة علي الريق حليب الصويا مشروب صوص الصويا مشروب البرتقال

علاج التهابات المهبل بعد سن اليأس

منطقة المهبل يحدث لها تطورات كبيرة بتقدم السن ولكن يحدث لها تطورات اكثر لأنها لها علاقة ايضا بالتغيرات الهرمونية المصاحبة لسن اليأس والمهبل بعد سن اليأس مصطحبة بتغيرات عمرية واضحة ممكن ان تؤثر علي الجماع من ناحية ومن ناحية اخري هامة للغاية تؤثر علي قدرة تحكمها للبول ويمكن علاج الجفاف المهبلي بهذه الطرق.

عدم الاكثار من استخدام الغسول لأن الغسول لا يقضي فقط علي البكتريا الضارة بل والنافعة ايضا الحد من استخدام الصابون وخاصة الصابون ذات الرائحة العطرية لأنه من اهم الاسباب المؤدية الي جفاف المهبل الحذر التام من الكلور لان الكلور يوجد في حمام السباحة وهو من الاسباب التي بتزايد البكتريا الضارة في المهبل النظافة المستمرة واستخدام المناديل المرطبة لان العناية المستمرة والصحيحة لهذا المنطقة تخفف من حدوث اي جفاف لها.

أسباب التهابات المهبل للحامل

تزداد حدوث التهابات مهبلية بعد الزواج وينتج الالتهاب عن ممارية العلاقة الحميمة وبسبب فترة الحمل وحسب النشاط الجنسي والراحل العمرية وهي التهابات مزعجة لدي النساء وهي تحدث في شهور الحمل وخصوصاً الشهور الاولي من الحمل إذا لم بالطرق الصحيحة في خلال فترة الحمل يتغير هرمون الاستروجين والبروجيسترون في الدم ومن ثم تزداد الافرازات في المهبل خلال الجماع.

وأسباب التهابات المهبل عند الحامل لا بد من معرفة سبب الالتهاب حتي يتم علاج التهابات المهبل بالطريقة صحيحة وبدون حدوث أثار جانبية للحامل والاسباب يوجد منها الكثير ومنها.

العدوي في المهبل الفطرية

وسبب أخر الالتهاب الجرثومي

التهاب المهبل المشعرى وهذا السبب يكون عدوي السبب هو الاتصال الجنسي

سبب أخر بسبب ملامسة المولد الكيميائية مثل الكلور الموجود في حمامات السباحة أو تنظيف المرحاض واستخدام المنظفات الكيميائية وعدم الشطف جيداً بالماء

بسبب كثرة نمو الفطريات في الرحم وهذه تسمي عدوي الخميرة المهبلية.

ارتداء ملابس تحتوي علي البوليستر

أعراض التهابات المهبل للحامل

يوجد الكثير من الاعرض توحي بوجود التهابات المهبلية ومنها وجود حكة كثيرة وحدوث احمرار ، وجود ألم في المهبل وخاصة عند الجلوس أو المشي، حدوث إفرازات خضراء أو صفراء تكون سميكة وذات رائحة كريهة جداً، وجود ألم وحرق أثناء التبول، حدوث ألم عند ممارسة العلاقة الجنسية، حدوث ألم باستمرار في المهبل

علاج التهابات المهبل عند الحامل

يوجد العديد من طرق في علاج التهابات المهبل سواء من الناحية الطبية أو من الناحية الطبيعية ولكن عمد العلاج يجب التجنب عن استخدام أي نوع من الشراب أو العقاقير وإذا كنتي تريدي تناول العلاج الطبي يجب الذهاب إلي الطبيب أولاً لأنها تمنع خلال شهور الحمل ومن ناحية اخري فإنها ضارة علي الجنين والعلاج يكون باستخدام الغسول المناسب للمهبل ولنوعية الجلد لديكي واستخدام الكريمات الطبية والطبيعية التي تحتوي علي مواد مضادة للبكتريا والفطريات.

لكن العناية الشخصية من أهم طرق علاج التهابات المهبل لأنها تمنع تكون البكتريا الضارة وتمنع حدوث حكة أو وجود احمرار في المهبل ومن طرق العناية الشخصية هي إزالة الشعر باستمرار بطرق صحية والابتعاد عن الشفرات الحديثة التي تزيل الشعر وعمل حمام من الماء الدافئ يكون ثلاث مرات في الاسبوع ويتم الجلوس في حمام الماء الدافئ لمد نصف ساعة والتجنب عن نزول حمام السباحة لأنه يحتوي علي المواد الكيميائية التي تزيد من حدوث فطريات ضارة للمهبل عدم استخدام الادوات الشخصية لدي الغير أو الملابس الشخصية لديهم ويجب أن تكون لديكي فوطة شخصية لكي لا أحد يستعملها غيرك وعند التخلص من التبول يتم تنشيف وتجفيف منطقة المهبل بها ويتم تغير هذه الفوطة كل يومين باستمرار وعند ارتداء ملابس يجب أن تكون قطنية مائة في المائة ولا يوجد بها اي مسبة من البوليستر لأن هذا النوع من القماش يسبب العديد من المشاكل للجلد ومنها اسمرار الجلد وحدوث تسلخات للجلد والمسبب الرئيسي للحكة دهان هذه المنطقة كل ثلاث أيام في الاسبوع بالزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند لأنهم يحتوا علي العديد من المواد المضادة للفطريات.