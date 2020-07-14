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طريقة عمل مزيل مكياج

طريقة عمل مزيل مكياج طبيعي للفتيات التي يستخدم المكياج بشكل يومي والمكون الاساسي للمكياج هو المواد الكيماوية مع إضافة بعض الزيوت الطبيعية والاعشاب الطبية حتي تعطي النتيجة المطلوبة لذلك ينبغي غسل الوجه ضروري للغاية بعد كل مرة تضعي فيها المكياج للتخلص من المواد الكيماوية وعدم ظهور الحبوب وتجنب حدوث الاثار الجانبية.

تستعمل بعض السيدات مزيل المكياج الصناعي ولكن هو ليس علي درجة من الفاعلية ويسبب في بعض الاحيان حدوث مشاكل للبشرة ويوجد البعض الاخر من السيدات يفضلن استعمال مزيل مكياج طبيعي والابتعاد عن الانواع الصناعية لتجنب حدوث أثار جانبية لهم وسيتم عرض في هذا المقال بعض الوصفات في طريقة عمل مزيل مكياج.

طريقة عمل مزيل مكياج

جميعاً لدينا المعرفة الكاملة في أهمية إزالة المكياج التي تعتبر من الخطوات المهمة التي يجب المحافظة عليها للحفاظ علي البشرة وإذا تم عدم إزالة المكياج أو تم النوم به فإنه يسبب العديد من المشاكل الضارة بالبشرة وسبب في إغلاق المسامات مما يؤدي إلي ظهور بعض الحبوب والبثور مما يجعل البشرة غير صافية ومليئة بالشوائب لذلك تعد خطوة إزالة المكياج أهم الخطوات للحافظ علي البشرة ويعتبر مزيل المكياج من اعلي منتجات التجميل وبالإضافة إلي إنه يسبب العديد من المشاكل للبشرة لأنه يكون غير صحي وطبيعي علي البشرة ومن السهل للغاية طريقة عمل مزيل مكياج.

طريقة عمل مزيل مكياج بزيت جوز الهند وزيت الزيتون

يعتبر زيت جوز الهند وزيت الزيتون من أفيد الزيوت علي الاطلاق للجد والبشرة في شكل عام فمن جانب إنه مغذي للبشرة والجلد ويعطيها نظارة وصحة ويساهم أيضًا في إزالة المكياج والمواد الكيماوية من علي الوجه ونعد وصفة من خليط هذان النوعين من الزيت للحصول علي مزيل مكياج مناسب.

المكونات

معلقة كبيرة من زيت جوز الهند

معقلة كبيرة من زيت الزيتون

كوب من الماء

معلقة ونصف كبيرة من شامبو جونسون للأطفال

بخاخة زجاجية

طريقة التحضير

يتم وضع الماء في البخاخة الزجاجية مع إضافة شامبو الاطفال جونسون ويتم خلطهم عن طريق الرج جيداً حتي يتم الامتزاج معاً وبعدها يتم إضافة زيت الزيتون وترج الزجاجة جيداً للمرة الاخرى وبعدها يتم إضافة زيت الزيتون ويتم رجها ويتم وضعها في الثلاجة وخروجها عند الحاجة للاستخدام وطريقة الاستخدام هي يتم إحضار قطعة من القطن ويتم وضع عليها عينة من الخليط ويتم مسح بها الوجه لإزالة أثار المكياج ويتم بعدها وضع الكريم المرطب ويفضل أن يكون كريم جونسون.

طريقة عمل مزيل مكياج بزيت الزيتون وجل الالوفيرا

من المعروف مدي فائد جل الصبار أو المعروف بجل الألوفيرا علي البشرة والجلد فهو يعمل علي توحيد لون البشرة والتخلص من الشوائب بها ويعمل علي إزالة الحبوب وأثار الحبوب منها ويمكن أن نعد منه روتين كامل للاهتمام بالبشرة وكذلك زيت الزيتون من أضمن الزيتون وخفتها علي الوجه ومن السهل العثور عليه.

المكونات

كوب من الماء

أربع معلاق من جل الصبار

أربع معلاق من زيت الزيتون

بخاخة زجاجية

طريقة التحضير

يتم وضع نصف كوب الماء في البخاخة ووضع عليها جل الالوفيرا ويتم الرج جيداً وبعدها يتم وضع عليها أربع معلاق من زيت الزيتون ويتم رجها جيداً ووضعها في الثلاجة وتخرج عند الاستعمال وطرقة الاستعمال هي ترج الزجاجة جيداً ووضع عينة من الخليط علي قطنة ويتم مسح بها الوجه عند الحاجة إلي إزالة المكياج.

طريقة عمل مزيل مكياج بالعسل والحليب

للعسل العديد من الفوائد فهو يعمل علي ترطيب الجلد ويعمل علي تنظيف البشرة ويعمل علي زيادة نعومتها والعسل مغذي كامل للبشرة ويمكن عمل منه روتين كامل للبشرة وهو يعتبر من أهم مغذيات البشرة والحليب يعمل تلطيف البشرة والحد من الالتهابات وإزالة الحساسية.

المكونات

ثلاثة معلاق كبيرة من العسل

نصف كوب من الحليب الطازج

كوب من الماء

بخاخة زجاجية

طريقة التحضير

يتم وضع كوب الماء في الزجاجة ويتم وضع عليها نصف كوب من الحليب ويتم رجها جيداً وبعدها يتم إضافة معلاق العسل ونرج الزجاجة جيداً وبعدها يتم وضع الزجاجة في الثلاجة وترج عند الاستعمال وعند الاستعمال يتم إحضار قطعة من القطن ووضع عليها كمية من المناسبة الخليط وتمرر القطنة علي الوجه للتخلص من أثار المكياج.

طريقة عمل مزيل مكياج بماء الورد وزيت الجوجوبا

ماء الورد له العديد من الفوائد علي البشرة فهو يخلص البشرة الشوائب ويعمل علي الحصول علي بشرة صافية ناضرة وناعمة وزيت الجوجوبا له مفعول قوي في إزالة المكياج وتعمل تنظيف البشرة والتخلص من البكتريا وتحد من حدوث تلف للبشرة وتقلل من فتح مسام البشرة وتزيد من إنتاج الكولاجين علي البشرة مما يزيد من جمال الوجه وتعمل علي ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف وتعمل علي تهدئة التهاب الجلد.

المكونات

أربع معلاق كبيرة من زيت الجوجوبا

كوب من الماء

نصف كوب من ماء الورد

أربع معلاق كبيرة من زيت الزيتون

بخاخة زجاجية

الطريقة

يتم إحضار الزجاجة البخاخة ووضع فيها الماء وبعدها يتم وضع عليها ماء الورد وترج جيداً وبعدها يتم وضع عليها زيت الزيتون وزيت الجوجوبا وبعدها يتم الرج جيداً عند الاستخدام ويوضع الخليط في الثلاجة وطرقة الاستخدام هي يتم إحضار قطنة بيضاء ووضع عليها كمية مناسبة من الخليط ويتم تمرير القطنة علي الوجه لإزالة أثار المكياج من علي الوجه وإزالة الشوائب من البشرة.

طريقة عمل مزيل مكياج بفيتامين E وزيت الزيتون

المكونات

خمس كبسولات من فيتامين E

خمس معلاق من زيت الزيتون

ثلاث نقاط من زيت لافندر العطري

كوب من ماء

بخاخة زجاجية

طريقة التحضير

يتم إحضار البخاخة الزجاجية ووضع عليها الماء ووضع عليها خمس كبسولات من فيتامين E ويتم رجها جيداً وبعدها يتم وضع زيت الزيتون وبعدها زيت لافندر العطري ويتم رج الزجاجة جيدا عند الاستخدام وتحفظ في الثلاجة وطريقة الاستخدام هي يتم إحضار قطنة بيضاء ووضع عليها كمية مناسبة من الخليط ويتم تمرير القطنة علي الوجه لإزالة أثار المكياج من علي الوجه.

طريقة عمل مزيل مكياج بزيت جونسون

زيت جونسون من أقوي الزيوت التي تعمل علي الترطيب الطبيعي للبشرة وتعمل علي توحيد لون البشرة وإزالة الشوائب منها وزيت جونسون يعمل كملطف علي البشرة ويحد من التهابات الجلد ويخف من احمرار ويقلل من تجاعيد الجلد والخطوط البيضاء بها.

المكونات

زيت جونسون بيبي

شامبو أطفال جونسون

كوب من الماء

بخاخة زجاجية

طريقة التحضير

يتم إحضار البخاخة الزجاجية ووضع فيها الماء وبعدها يتم وضع عليها كمية مناسبة من زيت جونسون ويتم رج الزجاجة جيدا حتي يتم خلط المكونات معاً وبعدها يتم وضع عليها شامبو جونسون ووضع منه كمية مناسبة منه ويتم الرج جيداً ويتم وضع الخليط في الثلاجة ويرج الخليط عند الاستخدام وطريقة الاستخدام هي يتم إحضار قطنة بيضاء ووضع عليها كمية مناسبة من الخليط ويتم تمرير القطنة علي الوجه لإزالة أثار المكياج من علي الوجه ومن الممكن زيت جونسون بيبي كمزيل مكياج واحدة فقط.