164 مليون ريال أرباح زين السعودية خلال النصف الأول من 2020

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ثمار الاستراتيجية التشغيلية.. تطور مستمر رغم تحديات جائحة كورونا

حققت شركة زين السعودية أرباحاً مالية خلال النصف الأول من عام 2020، حيث بلغ صافي أرباحها 164 مليون ريال، في حين حققت إيرادات بقيمة 3,928 مليون ريال، على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى قرار إيقاف موسم العمرة، كما استطاعت أن تخفض من إجمالي المصاريف التشغيلية في الربع الثاني بقيمة 125 مليون ريال.

ونجحت الشركة في خفض الخسائر المتراكمة لتصل إلى 1,444 مليون ريال بتاريخ 30-06-2020، وهو ما يمثل 24.7 في المائة من رأس المال البالغ 5,837 مليون ريال. في حين يعود هذا الانخفاض في الخسائر المتراكمة إلى صافي الأرباح المحققة خلال الربع الحالي، في حين قامت شركة زين السعودية بتسديد دفعات طوعية مبكرة لاتفاقيات تمويل بمبلغ 1.1 مليار ،وبذلك يصل إجمالي المدفوعات خلال 21 شهر إلى 2.5 مليار ريال سعودي، مما يوضح قوة التدفقات النقدية للشركة.

من جهته، قال الأمير نايف بن سلطان الكبير رئيس مجلس ادارة زين السعودية: "ما زلنا نجني ثمار الاستراتيجية التشغيلية للشركة والتي أثبتت صوابها حتى في ظل الأزمات. فلطالما كان الاستثمار والتطوير خيارين استراتيجيين للشركة بغض النظر عن الظروف المحيطة. وقد جعلتنا الاستثمارات النوعية التي قمنا بضخها خلال السنوات القليلة الماضية في موقع متقدم لمواجهة التحديات ومكنتنا من توفير الطلب المتنامي على خدمات الاتصالات والإنترنت في المملكة لتكون شركة زين السعودية على الدوام داعما لعملية التحوّل الرقمي في المملكة وممكّنا للارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الدخل غير النفطي وتوفير فرص العمل بما ينسجم ورؤية المملكة 2030".

بدوره، اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر "النتائج المالية المحققة خلال النصف الأول من عام 2020، تدل بوضوح على الكفاءة التشغيلية والمالية التي باتت تتمتع بها شركة زين السعودية، والتي مكنتها من تحقيق أرباح صافية في وقت كانت تعاني فيه معظم القطاعات من آثار فيروس جائحة كورونا المستجد".

ولفت الدغيثر إلى أن جائحة كورونا تعد أزمة غير مسبوقة ولا متوقعة، ومع ذلك استطاعت الشركة التكيف، وذلك من خلال الاستعداد والتخطيط المبكر للتعامل معها، والذي ساهم بعد توفيق الله في الحفاظ على ممتلكات الشركة بأفضل الممارسات للتحكم بالتكاليف والتدفقات النقدية، وقبلها الحفاظ على منسوبيها بتفعيل العمل عن بعد مع الحفاظ على جودة الخدمة للعملاء، مما ساهم في استمرار الشركة في تحقيق الأرباح واستمرار التدفقات النقدية وتقليل المصروفات.

وأضاف: "هذا التطوير المستمر جعل من شركة زين محط أنظار الجهات المحلية والدولية العاملة بالقطاع، حيث تكللت جهود العاملين في زين بالحصول على جائزة أسرع إنترنت منزلي في المملكة من شركة أوكلا (Ookla) العالمية، المالكة لموقع Speedtest الشهير والمتخصّص في قياس سرعات الإنترنت عالمياً. وهذا يمثل اعترافاً دولياً بمستوى التفوّق الذي حقّقته الشركة، وتتويجاً نوعياً لاستراتيجيتها التشغيلية الجديدة، ومساهماً محورياً في تعزيز قدرات قطاع الاتصالات السعودي وتحقيق مستهدفاته، وفقاً لرؤية المملكة 2030".

يذكر أن زين السعودية أعلنت مؤخراً عن استكمالها تغطية مناطق المملكة كافة بشبكة الجيل الخامس (5G)، بعد أن أتمت تغطية منطقتي الجوف والحدود الشمالية، ما يرفع عدد المدن المغطاة إلى 30 مدينة.

زين السعودية