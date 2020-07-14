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ألمانيا.. حالتا وفاة فقط و232 إصابة بكورونا خلال آخر 24 ساعة

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ألمانيا.. حالتا وفاة فقط و232 إصابة بكورونا خلال آخر 24 ساعة ألمانيا.. حالتا وفاة فقط و232 إصابة بكورونا خلال آخر 24 ساعة
ليصبح إجمالي ضحايا الفيروس 9064 من 198963 مصاباً

ألمانيا.. حالتا وفاة فقط و232 إصابة بكورونا خلال آخر 24 ساعة

سجلت ألمانيا حالتي وفاة فقط و232 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في ألمانيا زاد بواقع 232، ليصل إلى 198963.

وأفادت البيانات وفق " اليوم" بأن عدد الوفيات في البلاد ارتفع بواقع اثنتين ليصل إلى 9064 حالة وفاة.

وفي وقت سابق، اعتبر وزير الصحة الألماني ينس شبان، أن بلاده قادرة على منع حدوث موجة ثانية من الفيروس في الخريف، إذا ظل الناس على يقظة، خاصة في موسم العطلات الصيفية.ألمانيا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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