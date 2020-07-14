أخبار عاجلة

حريق داخل إحدى أكبر كنائس فرنسا -
8 الصبح - شركة بريطانية تستبدل الموظفين بآلاف الروبوتات -
8 الصبح - محافظ البحيرة يتفقد قريتين بعد تطويرهما ضمن مبادرة "حياة كريمة" -
ترقبوا إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 على اليوم السابع "سجل الآن‎.. خدمة إلكترونية جديدة لاستخراج -
بالفيديو.. المحيط "يأكل" الساحل في بلدة أسترالية ويجبر سكانها على ترك بيوتهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. BBC News عربي

بتوقيت مصر : قضايا التحرش تثير الخلافات على مواقع التواصل الاجتماعي

Print

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
هل تلجأ مصر إلى الحرب لو قامت إثيوبيا بملء خزان سد النهضة دون اتفاق؟ | نقطة حوار

هل تلجأ مصر إلى الحرب لو قامت إثيوبيا بملء خزان سد النهضة دون اتفاق؟ | نقطة حوار

فرحة السعوديات بإسقاط حكم التغيب عن الأسرة

فرحة السعوديات بإسقاط حكم التغيب عن الأسرة

هل تخلى ترامب عن شعره الأصفر الشهير؟

هل تخلى ترامب عن شعره الأصفر الشهير؟

لبنانية عابرة جنسيا تشارك في مسلسل سوري

لبنانية عابرة جنسيا تشارك في مسلسل سوري

شبكة عيون الإخبارية