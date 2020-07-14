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حريق داخل إحدى أكبر كنائس فرنسا
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السبت 18 يوليو 2020 11:17 صباحاً
8 الصبح - شركة بريطانية تستبدل الموظفين بآلاف الروبوتات
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السبت 18 يوليو 2020 11:09 صباحاً
8 الصبح - محافظ البحيرة يتفقد قريتين بعد تطويرهما ضمن مبادرة "حياة كريمة"
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السبت 18 يوليو 2020 11:09 صباحاً
ترقبوا إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 على اليوم السابع "سجل الآن.. خدمة إلكترونية جديدة لاستخراج
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السبت 18 يوليو 2020 10:57 صباحاً
بالفيديو.. المحيط "يأكل" الساحل في بلدة أسترالية ويجبر سكانها على ترك بيوتهم
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السبت 18 يوليو 2020 10:54 صباحاً
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بتوقيت مصر : قضايا التحرش تثير الخلافات على مواقع التواصل الاجتماعي
أخبار العالم
BBC News عربي
الثلاثاء 14 يوليو 2020 09:21 صباحاً
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معلومات الكاتب
بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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