تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
8 الصبح - شركة بريطانية تستبدل الموظفين بآلاف الروبوتات
-
السبت 18 يوليو 2020 11:09 صباحاً
8 الصبح - محافظ البحيرة يتفقد قريتين بعد تطويرهما ضمن مبادرة "حياة كريمة"
-
السبت 18 يوليو 2020 11:09 صباحاً
ترقبوا إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 على اليوم السابع "سجل الآن.. خدمة إلكترونية جديدة لاستخراج
-
السبت 18 يوليو 2020 10:57 صباحاً
بالفيديو.. المحيط "يأكل" الساحل في بلدة أسترالية ويجبر سكانها على ترك بيوتهم
-
السبت 18 يوليو 2020 10:54 صباحاً
8 الصبح - الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في الحضانات
-
السبت 18 يوليو 2020 10:24 صباحاً
8 الصبح - لأول مرة.. العلماء يتمكنون من رؤية حركة الـDNA بالخلايا بفضل باحث مصري
-
السبت 18 يوليو 2020 10:24 صباحاً
8 الصبح - الهيئة الوطنية للإنتخابات تعلن كشوف أسماء المرشحين لمجلس الشيوخ الأحد
-
السبت 18 يوليو 2020 10:24 صباحاً
8 الصبح - آخر اخبار الرياضة بتاريخ 18/7/2020
-
السبت 18 يوليو 2020 10:24 صباحاً
8 الصبح - الصحة تنفي توقف العمل بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الإنتظار
-
السبت 18 يوليو 2020 10:24 صباحاً
"المواصفات" تنظّم برنامجاً تدريبياً عن مكونات البنية التحتية للجودة.. غداً
-
السبت 18 يوليو 2020 10:21 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
Mbc مصر
تعرف على تاريخ أيا صوفيا التي حولها أردوغان لمسجد.. د.سعدالدين الهلالي يشرح
فيديو
Mbc مصر
الثلاثاء 14 يوليو 2020 09:18 صباحاً
118
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
مصراوي
روسيا اليوم
النهار
dmc
mbc
rt arabic
cnn
cnn arabic
bbc arabic
مواضيع متعلقة
د. ياسر الشربيني أستاذ العلوم الطبية بجامعة نوتنجهام يتحدث عن تطور لقاح كورونا ومستجدات الفيروس
Mbc مصر
السبت 18 يوليو 2020 06:56 صباحاً
اللواء محمود زاهر الخبير العسكري يتحدث عن الأزمة في ليبيا وهل مصر هتحارب وما هي الخطوات المقبلة
Mbc مصر
السبت 18 يوليو 2020 06:56 صباحاً
عمرو أديب يحكي عن تفاصيل سفره للإمارات: كانت رحلة مقلقة جدا وماتعرفش الكورونا هتجيلك منين
Mbc مصر
السبت 18 يوليو 2020 06:56 صباحاً
اللواء محمود زاهر الخبير العسكري يجيب على سؤال عمرو أديب: مصر هتحارب ولا مش هتحارب؟
Mbc مصر
السبت 18 يوليو 2020 06:56 صباحاً
السابق
ملعب ONTime - الإثنين 13 يوليو 2020 مع سيف زاهر - الحلقة الكاملة
التالى
ملعب ONTime - أسئلة سريعة وإيجابات "إينو" النارية.. رأيه في طارق حامد وتعليقه على قيادة فايلر للأهلي
Tweets by @3yonNews