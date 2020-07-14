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8 الصبح - شركة بريطانية تستبدل الموظفين بآلاف الروبوتات
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السبت 18 يوليو 2020 11:09 صباحاً
8 الصبح - محافظ البحيرة يتفقد قريتين بعد تطويرهما ضمن مبادرة "حياة كريمة"
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السبت 18 يوليو 2020 11:09 صباحاً
ترقبوا إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 على اليوم السابع "سجل الآن.. خدمة إلكترونية جديدة لاستخراج
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السبت 18 يوليو 2020 10:57 صباحاً
بالفيديو.. المحيط "يأكل" الساحل في بلدة أسترالية ويجبر سكانها على ترك بيوتهم
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السبت 18 يوليو 2020 10:54 صباحاً
8 الصبح - الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في الحضانات
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السبت 18 يوليو 2020 10:24 صباحاً
8 الصبح - لأول مرة.. العلماء يتمكنون من رؤية حركة الـDNA بالخلايا بفضل باحث مصري
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السبت 18 يوليو 2020 10:24 صباحاً
8 الصبح - الهيئة الوطنية للإنتخابات تعلن كشوف أسماء المرشحين لمجلس الشيوخ الأحد
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السبت 18 يوليو 2020 10:24 صباحاً
8 الصبح - آخر اخبار الرياضة بتاريخ 18/7/2020
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السبت 18 يوليو 2020 10:24 صباحاً
8 الصبح - الصحة تنفي توقف العمل بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الإنتظار
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السبت 18 يوليو 2020 10:24 صباحاً
"المواصفات" تنظّم برنامجاً تدريبياً عن مكونات البنية التحتية للجودة.. غداً
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السبت 18 يوليو 2020 10:21 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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ON Sport
ملعب ONTime - فضل:تقدمنا بطلب إستقبال نصف نهائي دوري الأبطال.. ومصر جاهزة لإستقبال بطولة أمم إفريقيا
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ON Sport
الثلاثاء 14 يوليو 2020 09:11 صباحاً
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