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فوائد زيت الزيتون للشعر

فوائد زيت الزيتون للشعر فهو يمده بالمغذيات العديدة وتستخدمه الكثير من النساء في بعض البلاد العربية وانتشر كثيراً في البلاد الأخرى بسبب انتشار فوائده العديدة ولديه خواص عالية جدا في الترطيب والشعر من أكثر جمال الأشخاص وخصوصا النساء وبسبب سوء التغذية لدي الكثير من الناس نجد الشعر هاش ومتقصف وتمر المرأة غالبا بظروف خاصة تجعلها تفقد عناصر غذائية كثيرة والتي تؤثر حتما علي غذاء الشعر مثل فترة الرضاعة والحمل والنفاس والحيض كل هذه الفترة تجعل الشعر يفقد عناصره الغذائية وزيت الزيتون يعالج كل هذا وهو خفيف وصحي للشعر ويعطي نتائج مفيدة عند استخدامه.

فوائد زيت الزيتون للشعر

تتميز زيت الزيتون للشعر إنه مناسب جدا لجميع أنواع الشعر ولا يقتصر استخدامه علي نوع شعر دون الأخر فهو مفيد لكل أنواع الشعر ولكن تختلف طريق استخدامه من نوع كل شعر عن أخر.

تغذية الشعر المجهد والتالف وتتم عن طريق استخدام زيت الزيتون مرة كل أسبوع وعمل حمام زيت له وبهذا سيصل إلي شعرك الكثير من الغذاء الذي يعمل علي علاج التلف.

يمكن استخدام هذا الزيت إنه الدهان اليومي للشعر حتي تتجنب مساوئ وأضرار المنتجات الطبية وإعطاء الشعر أقصي تغذية.

يعالج قشرة الرأس تصاب فروة الرأس في الغالب بالفطريات والبكتريا مما يؤدي إلي ظهور قشرة الرأس ويمكنك التغلب علي ذلك بسهولة لأن طبيعة زيت الزيتون مطهر للجراثيم التي تكون الفطريات والبكتريا ويقي الشعر وفروتة من الاصابة بهذه الفطريات والبكتريا ويكون مفعول زيت الزيتون أقوي إذا تم إضافة عصير الليمون لدية.

مرطب طبيعي لفروة الرأس ويمنع جفاف فروة الرأس ويؤدي إلي النمو السليم للشعر من خلال وصول الغذاء المناسب إلي بوصيلة الشعر.

يعالج تقصف الشعر لأن جفاف فروة الرأس يؤدي إلي جفاف الشعر الذي يعمل بدورة علي تقصف الشعر والهاش لذا يفضل في أجواء الشتاء في الفترات القارصة البرودة استعماله والمحافظة علي دهان الشعر يوميا بهذا الزيت وقومي بإيصال زيت الزيتون إلي فروة الشعر حتى الأطراف.

يزيد نعومة الشعر من المميزات الأساسية في زيت الزيتون فإنه يعمل علي الحفاظ علي الكريتين الموجود في الجسم وهذا الكريتين وظيفته الحفاظ علي نعومة الشعر ومنع حدوث تجاعيد به ولكن يتم فقد الكريتين هذا شيئا فشيئا نتيجة فقد الجسم العناصر الغذائية ولكن بحفاظ زيت الزيتون علي هذا الكريتين يكون الشعر ناعما.

منظف ومطهر للشعر نتيجة الدهون التي تفرزها فروة الرأس تتكون طبقة من هذه الدهون ولا يستطيع الشامبو الطبي إزالة هذه الطبقة تلك الطبقة التي من شأنها إعاقة نمو الشعر وإعاقة وصول الغذاء إليه ولكن استخدام زيت الزيتون يعمل علي إزالة طبقة هذه الدهون ويجعل الشعر صحي.

الطريقة الصحيحة لاستعمال زيت الزيتون

هذا الزيت يساعد علي تنعيم فروة الجلد وعند تناول زيت الزيتون عن طريق الفم فإنه يحتوي علي نسبة عالية من فيتامين أ وفيتامين هـ وهي مضادات الاكسدة التي تساعد علي تخفيف التغيرات في الجلد ويمكن استخدام هذا الزيت في وقف تساقط الشعر كل مساء لمدة عشرة أيام مع تغطية الرأس وتغسل في الصباح.

وصفات فوائد زيت الزيتون للشعر

نوجد العديد من الوصفات التي يمكن وضعها علي الشعر من أجل تغذيته بشكل ملاحظ ولكن هما سنذكر أهمها ويجد التذكير أن فوائد هذا الزيت للشعر لا تكون نتيجة استخدامه كوصفات ووضعها علي الشعر فقط بل يجب ايضاً استخدامه في الاكلات المختلفة ويجب تناوله يوميا لأنه يعطي نتائج مذهلة لا تقتصر فقط علي الشعر بل تمتد إلي البشرة وإعادة جمالها ونضارتها وايضاً تمتد فوائده إلي باقي الجسم لأنه يهمل علي الوقاية من أمراض كثيرة وأهمهم السمنة ويستخدم في أنواع من الرجيم لأنه من الزيوت الصحية ويفضل عند شراء هذا الزيت أن تقوم بشراه من أماكن تتمتع بالسمعة الطيبة وقوم بشراء زيت الزيتون البكر للحصول علي أفضل النتائج

وصفة زيت الزيتون للشعر المجعد

فوائد زيت الزيتون للشعر المجعد أذا استمريت في هذه الوصفة يصبح شعرك حرير وتعالج جذور الشعر عميقا وعميقا لأنه تحتوي علي نسبة عالية جدا من البروتين وتقوم هذه الوصفة بعلاج الشعر المجهد التالف

مكونات الوصفة

خمسة صفار من البيض

عشرة معلاق كبيرة من زيت الزيتون

طريقة تحضير الوصفة

يتم خلط صفار البيض مع زيت الزيتون ثانيا يجب عليك القيام بهذه الوصفة في التواليت ثم قلب الرأس بطريقة معاكسة وأن يكون شعرك ممشوط جيدا وليس فقط مغسول ووضع هذا الخليط علي الشعر من الجذور إلي الاطراف وهذه الوصفة تدخل علي معالجة جذور الشعر خصيصا لأن النمو يأتي من الجذور ويتم وضع هذه الوصفة علي الشعر لمدة أربعة من الساعات ولف الشعر بقبعة بلاستك ويمكنك النوم بهذه الوصفة للحصول علي نتائج جيدة وبعدها يتم شطف الشعر جيدا من الزيت بالشامبو الطبي ذات الرائحة العطرية وهذه الكمية خاصة بالشعر الطويل إما إذا كان الشعر قصير فيمكن الاكتفاء ب سبع معلاق من زيت الزيتون وثلاث صفار من البيض.

وصفة زيت الزيتون للشعر الخفيف

فوائد زيت الزيتون للشعر الخفيف أن الحصول علي شعر كثيف ليس من السهل ولكن مع هذه الوصفة لا يوجد مشاكل مع الشعر الخفيف

مكونات الوصفة

راس توم مقشر

كوب من زيت الزيتون

عطر خالي من الكحل

طريقة تحضير الوصفة

هرس راس الثوم جيداً في الخلاط أو في المهرس وبعدها إحضار أنين مياه ووضع الثوم بها ثم بعدها يتم وضع كوب زيت الزيتون علي الثوم ويتم وضع هذه الانين في مكان مظلم ليس به أي ضوء ووضعها لمدة خمسة عشر يوما في الظلام وبعدها يتم دهن جذور الشعر بها حتي أطراف الشعر ووضعة علي الرأس لمدة ستة من الساعات ولف الرأس بقبعة بلاستك وبعدها يتم غسل الشعر بالشامبو الثوم وعدم ترك أي أثار لهذا الزيت علي الشعر ويتم استخدام هذه الوصفة لمدة يومين في الاسبوع وستلاحظ النتائج من الاسبوع الثاني وينبت الشعر من جديد.

وصفة زيت الزيتون للشعر الابيض

فوائد زيت الزيتون للشعر الابيض هذه الوصفة ممتازة للقضاء علي الشيب خاصة الشيب المبكر سواء للرجال أو للنساء وبمداومة علي هذه الوصفة ستحصل علي أفضل النتائج.

مكونات الوصفة

كبشة من اليد من ورق السدر مجففة

بشور فص من الثوم

كوب من زيت الزيتون

طريقة تحضير الوصفة

يتم طحن ورق السدر حتي يصبح بودرة وبعدها وضع كوب من الزيت في إناء ووضع به بشور الثوم ويترك لمدة ساعة كاملة في حمام مائي يغلي وبعدها إخراج الزيت من الحمام المائي ووضع علية اثنين معلقة من ورق السدر المطحون ويتم التقليب جيدا ووضعة لمدة أسبوع في مكان مظلم ثم يتم الاستعمال وطريقة الاستعمال هي يتم وضعة علي الرأس من الجذور ويتم تدليك والتحريك في الشعر برأس الاصابع وبعدها يتم لف قبعة بلاستك علي الرأس ووضعة علي الشعر لمدة ساعة أو ساعتين ويتم تكرار هذه الوصفة من مرتين إلي ثلاث مرات في الاسبوع وبعد مدة قصيره جدا ستلاحظ الفرق علي الشعر وهذه الوصفة تعمل علي تطويل الشعر وتكثيف الشعر.