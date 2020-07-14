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البحث عن أربعيني مفقود منذ الجمعة الماضية بـ"العرضيات"

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البحث عن أربعيني مفقود منذ الجمعة الماضية بـ"العرضيات" البحث عن أربعيني مفقود منذ الجمعة الماضية بـ"العرضيات"
يعاني اعتلالات نفسية ويقود سيارة من نوع كامري 2002

البحث عن أربعيني مفقود منذ الجمعة الماضية بـ

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة العرضيات وذوو المفقود الأربعيني عبدالله إبراهيم العرياني، الجهود للبحث عنه بعدما فُقد صباح يوم الجمعة الماضية قرية المبنى العرضيات ولم يعثر له على أثر حتى الآن.

وقال شقيق المفقود محمد إن أخاه عبدالله "فقد صباح يوم الجمعة الماضية، بقرية المبنى بمحافظة العرضيات، ولم يعثر له على أثر، حيث تم البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات, مشيرًا إلى أن شقيقه يعاني اعتلالات نفسية ويقود سيارة من نوع كامري 2002 اللون أخضر.

وأضاف شقيقه أن عددًا من أقارب المفقود وذويه، بالإضافة إلى الجهات الأمنية يواصلون البحث عنه, حيث تم إبلاغ قسم الشرطة، وناشد عبر "سبق"، من يعرف أي معلومة عن المفقود، مراجعة أقرب مركز شرطة أو الاتصال بالرقم 0531056216

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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