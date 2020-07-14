إدارات المرور بالسعودية تستقبل مراجعيها بموعد مسبق‎ عبر خدمة "أبشر"

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حرصًا على تنظيم العمل وعلى سلامتهم مع تطبيق الاشتراطات اللازمة

طبَّقت العديد من الإدارات بالمرور بالسعودية يوم أمس الاثنين نظام الحجز المسبق، ووضعت لافتات تبيِّن ضرورة الحجز المسبق لمراجعة المرور.

وتفصيلاً، استقبلت إدارات المرور بالسعودية مراجعيها بموعد مسبق بعد أن وضعت على مداخل الإدارات لافتات، توضح للمراجعين ضرورة وجود موعد وحجز مسبق لمراجعة المرور عبر خدمة المواعيد الإلكترونية المتوافرة في منصة "أبشر". وقد تم استقبال المراجعين الحاملين موعدًا مسبقًا لمراجعة المرور؛ وذلك حرصًا على تنظيم العمل، وعلى سلامتهم، مع تطبيق الاشتراطات اللازمة.